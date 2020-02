Body wrapping to skuteczny zabieg, który z powodzeniem można wykonać w domowym zaciszu. Polega na nałożeniu odpowiedniego preparatu do body wrappingu, a następnie założeniu folii lub bandażu (taki opatrunek usprawnia wnikanie składników aktywnych). Po około 20-30 minutach preparat możemy spłukać wodą! Et voila! Nasz domowy zabieg na cellulit gotowy.

Porównanie zabiegów body wrapping z innymi sposobami na walkę z cellulitem Sposób na cellulit Jaką pełni rolę? Jakie daje efekty? Body wrapping Prosty zabieg, który wykonasz samodzielnie w domu, widocznie poprawiający wygląd skóry. Idealne uzupełnienie codziennej pielegnacji. Szybko poprawia wygląd skóry, pobudza mikrokrążenie, dzięki czemu składniki aktywne w aplikowanym później kremie lepiej się wchłaniają. Poza tym body wrapping przyśpiesza usuwanie komórek tłuszczowych. Wymaga systematycznego wykonywania, w celu podtrzymania efektów. Rezultaty w dużym topniu zależą od zastosowanego preparatu. Krem na cellulit Idealny do codziennej, systematycznej pielęgnacji antycellulitowej. Skutecznie wspiera walkę z cellulitem, najlepsze efekty daje w połączeniu z innymi metodami. Zabiegi w profesjonalnej klinice Są skuteczne nawet przy zaawansowanym cellulicie. Stosunkowo szybkie i dosyć trwałe rezultaty. Dla ich podtrzymania konieczne jest stosowanie domowych zabiegów, przestrzeganie diety oraz ćwiczeń. Masaż na cellulit Pomaga pobudzić krążenie, można go wykonywać podczas prysznica lub w momencie aplikowania kremu. Podnosi skuteczność innych metod, a poza tym uprzyjemnia walkę z cellulitem. Dieta na cellulit Pozwala kontrolować wagę i zmniejszyć ilość tkanki tłuszczowej w organizmie. Ma duży wpływ na obecność toksyn i nadmiaru wody w organizmie, których gromadzenie jest jedną z przyczyn cellulitu. Podnosi skuteczność innych metod. Jest niezbędna w kontrolowaniu masy ciała, poziomu wody i toksyn. Ćwiczenia na cellulit Pobudzają metabolizm, co ułatwia spalanie tłuszczu. Umożliwiają wymodelowanie i wyrzeźbienie sylwetki.

Kluczowym elementem body wrappingu jest nakładany preparat. Jeżeli chcesz przeprowadzić efektywny body wrapping, kosmetyki powinny bazować na składnikach aktywnych pochodzenia naturalnego. To właśnie one najlepiej zadziałają na skórę!



Owijanie się folią - jak przeprowadzić skuteczny body wrapping?

Owijanie się folią, jeśli ma przynieść rezultaty, powinno zostać wykonane w prawidłowy sposób. Oto kilka kluczowych kroków:

1. Wybieramy obszary pokryte cellulitem. Kosmetyk do body wrappingu aplikujemy obficie, tylko w tych miejscach.

2. Owijamy ten obszar folią spożywczą lub bandażem - w ten sposób tworzymy opatrunek okluzyjny, a w konsekwencji dochodzi do pobudzenia krążenia krwi i limfy.

3. Odczekujemy ok. 20-45 minut (zawsze należ przestrzegać zaleceń producenta). To zabieg czasochłonny, ale body wrapping efekty przynosi czasami już po pierwszym jego wykonaniu. Po nałożeniu preparatu oraz opatrunku możesz się ubrać i wrócić do codziennych zajęć.

4. Zabieg najlepiej wykonywać regularnie - 2-3 razy w tygodniu, aby cieszy się widocznymi efektami. Kosmetyki, które zostaną na skórze po ściągnięciu folii, najlepiej wsmarować w skórę. Zwieńczeniem zabiegu powinien być chłodny prysznic, który dodatkowo pobudzi krążenie.



Kosmetyki na cellulit – szczegółowo sprawdzaj skład

Kosmetyki na cellulit, w tym preparaty do body wrappingu mogą nam pomagać, ale też szkodzić. Im bardziej unikamy substancji takich jak np. PEG-i, silikony, parabeny, czy alkohol, tym lepiej dla ciała. Nie ulega ono wysuszeniu, czy podrażnieniom, a wraz z aplikowanym kremem do organizmu nie przedostają się szkodliwe składniki.



Wybór odpowiedniego kosmetyku na body wrapping do kluczowy krok. Konieczne jest czytanie składów produktów. Wiemy już, czego w nich unikać, ale co taki kosmetyk powinien zawierać? Jak najwięcej składników aktywnych pochodzenia naturalnego! Powinny to być przede wszystkim składniki, które pobudzą rozkład lipidów, pobudzą mikrokrążenie i wspomogą usunięcie toksyn.





Vialise Body Wrapping to nasz wybór!

Vialise Body Wrapping spełnia wszystkie wymagania w kwestii preparatu do body wrappingu. Wyróżnia go bardzo bogaty skład, dzięki czemu skutecznie wspomaga rozbijanie lipidów, usuwanie toksyn i nadmiaru wody, a do tego wzmacnia naczynka i pobudza mikrokrążenie. Naturalne składniki aktywne zastosowano tu w wysokim stężeniu. Są to:

ekstrakt z owoców papryki ostrej - ma działanie rozgrzewające. Pobudza rozkładanie lipidów, stymuluje mikrokrążenie, dzięki czemu pozostałe składniki aktywne lepiej się wchłaniają, a rozbite lipidy i toksyny są sprawniej usuwane,





olejek cynamonowy i ekstrakt z imbiru - również działają rozgrzewająco i pobudzająco na mikrokrążenie,

kofeina - powoduje rozbijanie komórek tłuszczowych, działa drenująco i detoksykująco,



olej sezamowy - bardzo dobrze nawilża ciało,

ekstrakt z miłorzębu japońskiego - pomaga regulować procesy kumulowania tłuszczu w tkankach,

algi morskie - intensywnie odżywiają skórę, wspierają usuwanie nadmiaru wody i detoksykację tkanki skórnej.



Jednocześnie Vialise Body Wrapping nie zawiera takich chemicznych dodatków, jak: silikony, parabeny, PEGi, czy sztuczne barwniki.

Profesjonalne zabiegi na cellulit

Jeśli mamy skórkę pomarańczową w zaawansowanym stadium, zabiegi na cellulit, wykonywane przez specjalistę kosmetologa w gabinecie będą skutecznym rozwiązaniem i dobrym uzupełnieniem dla podstawowych sposobów, czyli właściwej pielęgnacji i zabiegu body wrap. Dadzą najszybsze i najbardziej spektakularne efekty, ale należy pamiętać, że nawet decydując się na nie, warto wykonywać body wrapping w domu. W ten sposób podtrzymasz efekty zabiegów.

Oto kilka propozycji zabiegów, z których można korzystać w gabinetach kosmetologicznych:

mezoterapia igłowa lub bezigłowa - do skóry podaje się odpowiednio dobrane składniki odżywcze,

karboksyterapia - podany śródskórnie i podskórnie dwutlenek węgla pobudza krążenie, przyspieszając usuwanie toksyn i spalanie tkanki tłuszczowej oraz powodując wygładzenie ciała,

endermologia - masaż wykorzystujący siłę podciśnienia. Jego aktywność wspomaga usuwanie toksyn i jędrność skóry.





Body wrapping – opinie osób, które zaczęły go stosować

Domowy body wrapping ma mnóstwo zwolenniczek. Tak pisze na jego temat 25-letnia Kaja: Uwielbiam ten zabieg! Systematycznie powtarzany daje naprawdę dobre rezultaty. Stosuję Vialise Body Wrapping, który przyjemnie rozgrzewa. Bardzo lubię to uczucie. Inne preparaty do body wrapping, jakie wcześniej używałam potrafiły wręcz poparzyć moją skórę. Tutaj tego nie ma, za to są efekty! Bardzo polecam.

Body wrapping cieszy się również pozytywną opinią w środowisku specjalistów z dziedziny kosmetologii.



Body wrapping to świetny sposób, by walczyć z cellulitem bardziej kompleksowo. Stanowi dobre uzupełnienie zarówno dla metod stosowanych w zaciszu własnego domu, jak i zabiegów wykonywanych w klinice. Warto pamiętać, że elementarną zasadą efektywnej walki ze skórką pomarańczową, jest jednoczesne wykorzystywanie kilku różnych rozwiązań. Dlatego polecamy naszym klientkom body wrapping w domu, jako skuteczną metodę antycellulitową do stosowania między seriami profesjonalnych zabiegów w naszej placówce. - mówi Karolina Formela, kosmetolog z Clinica Cosmetologica.



Co stosować poza zabiegami body wrapping?

Body wrapping daje bardzo dobre efekty w walce z cellulitem, ale trzeba pamiętać, że nie powinien być to jedyny sposób, z którego korzystamy. Należy pamiętać także o następujących elementach:

zbilansowana dieta - im więcej warzyw, owoców oraz węglowodanów złożonych dostarczamy organizmowi, jednocześnie unikając cukrów prostych i tłuszczu, tym lepiej. Bezpieczne odżywianie jest podstawą dobrego stylu życia. W diecie warto uwzględnić zioła, kwasy omega 3, chude mięso i koniecznie niegazowaną wodę - od 1,5 do 2 litrów dziennie to optymalna dawka zalecana przez dietetyków,

ćwiczenia fizyczne - w zależności od miejsca występowania cellulitu, wskazane są inne ćwiczenia fizyczne. Cellulit najczęściej atakuje pośladki, brzuch i uda, dlatego bardzo dobrymi aktywnościami będzie trening aerobowy angażujący te partie ciała np. jazda na rowerze, jazda na rolkach, bieganie, pływanie. Na cellulit zadziałają też brzuszki, wykopy oraz przysiady,

dobrze dobrana pielęgnacja - należy pamiętać o codziennym stosowaniu dobrego kremu na cellulit. Może zawierać dodatek witamin A, E i C, które odpowiadają za wygładzenie i odmłodzenie skóry, opóźniają procesy starzenia i nawilżają ciało. Przydatna jest też kofeina - substancja o właściwościach drenujących i ujędrniających. Cellulit zwalczą też uwzględnione w kosmetyce ekstrakty roślinne np. z miłorzębu japońskiego, który poprawia mikrokrążenie oraz z żeń-szenia, pobudzającego rozpad lipidów.

Podsumowanie

Body wrapping to doskonałe rozwiązanie na walkę z cellulitem. Trzeba jednak przestrzegać kilku zasad. Najważniejsze to sięgnąć po odpowiedni kosmetyk (Vialise Body Wrapping zawiera wiele składników aktywnych) oraz wykonywać zabiegi regularnie. Trzeba też pamiętać, o przestrzeganiu zasad zbilansowanej diety, aktywności fizycznej oraz codziennym stosowaniu dobrego kremu. To nie pojedyncze zabiegi, ale obejmujący je styl życia pozwala utrzymać gładkość i młody wygląd skóry.

FAQ

1. Co to jest body wrapping? Na jakiej zasadzie działa?

Body wrapping to zabieg powodujący silne rozgrzanie skóry i jej delikatny ucisk (dzięki zastosowanej folii), co pozwala silnie pobudzić krążenie i ułatwia wchłanianie preparatu. W zależności od zastosowanych składników aktywnych, kosmetyk może też wspierać proces lipolizy, działać wyszczuplająco, usuwać nadmiar wody z tkanek oraz toksyny, będące jedną z głównych przyczyn cellulitu. Tak szeroki zakres właściwości zapewnia Vialise Body Wrapping ze względu na zastosowanie w nim optymalnej kompozycji składników aktywnych.

2. Body wrapping - jak zrobić w domu?

Domowy body wrapping jest prostszy niż myślisz. Nałóż kosmetyk na oczyszczoną skórę i owiń ciało folią, nieco powyżej i poniżej miejsca zaaplikowania preparatu. Przykryj się kocem lub załóż luźne ubranie i zrelaksuj, a po upływie zaplanowanego czasu zdejmij folię i spłucz pozostałości kosmetyku pod prysznicem. Wystarczy kilkadziesiąt minut.

3. Body wrapping: jakie kosmetyki powinno się stosować do domowych zabiegów?

Najlepiej wybrać naturalny kosmetyk - taki jak Vialise Body Wrapping który można bezpiecznie stosować w warunkach domowych. Nie znajdziemy tu agresywnych środków chemicznych, dzięki czemu preparat nie wywołuje znacznych podrażnień (należy jednak pamiętać, że u niektórych osób nawet naturalne składniki potrafią spowodować reakcję alergiczną). Co ważne, jest to przykład preparat, który zawiera wysoką koncentrację składników aktywnych, które redukują komórki tłuszczowe, a do tego pomagają w redukcji toksyn i nadmiaru wody.

4. Jakie składniki powinien mieć kosmetyk do body wrappingu?

Tego typu kosmetyk powinien zawierać przede wszystkim naturalne składniki aktywne takie, jak np.: kofeina, olejek cynamonowy, ekstrakt z owoców papryki ostrej, olej z zielonej kawy, ekstrakt z miłorzębu japońskiego, olejek imbirowy, ekstrakt z alg morskich oraz olejek sezamowy.



5. Jaka folia do body wrapping będzie najlepsza?

Może być to specjalna folia kosmetyczna, ale też folia spożywcza. Polecamy też bandaż, który można zastosować kilkukrotnie.

6. Jak często robić body wrapping?

Domowe zabiegi body wrappingu należy wykonywać 2-3 razy w tygodniu. Bardzo ważna jest przy tym regularność oraz konsekwencja.

7. Komu jest niezalecany body wrapping?

Body wrapping nie jest inwazyjnym zabiegiem, ale jak w każdym przypadku, także tutaj istnieją pewne przeciwwskazania. Są to:

ciąża i okres karmienia piersią,

niedawno przebyta operacja,

żylaki,

miażdżyca,

nadciśnienie,

zatory,

choroby serca,

skóra naczyniowa.

8. Czy sam body wrapping zwalczy cellulit?

Body wrapping intensywnie pobudza rozkładanie komórek tłuszczowych, detoksykację oraz usuwanie nadmiaru wody z tkanek. Jest to doskonałe uzupełnienie podstawowych metod. Oznacza to, że dla uzyskania optymalnych efektów konieczne jest równoczesne przestrzeganie zdrowej diety, aktywność fizyczna oraz codzienne stosowanie dobrych kremów.

