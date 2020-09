Nie bez przyczyny bluzy męskie są jednymi z najczęściej wybieranych elementów garderoby – są wygodne, ciepłe i pasują do niemal każdej stylizacji. To właśnie ta uniwersalność sprawiła, że, jest to niezbędny element wyposażenia każdej męskiej szafy. Obecnie sklepy oferują mnóstwo różnych fasonów i kolorów, które można dopasować do stylu, okazji, a nawet temperatury i pory roku.

/ Materiały prasowe Bluzy męskie z kapturem - wygodna moda męska Jest to najczęstszy wybór mężczyzn niezależnie od wieku. Równie często zakładane są przez młodzież, jak i przez osoby dojrzałe. Taka bluza z kapturem może stanowić bazę sportowej lub codziennej stylizacji. Na jakie modne bluzy męskie z kapturem warto zwrócić uwagę w tym roku? Modele z kapturem, zapinane na zamek lub typu hoodie - wszystkie te warianty to świetny sposób na odświeżenie swojego looku. Kaptur przez wiele lat kojarzył się raczej z modą młodzieżową lub sportową. Obecnie, w czasie gdy na wybiegach i w sklepach panują nieco inne zasady ze świata mody, łączenie swobodnego stylu i bardziej formalnych ubrań, jest na porządku dziennym. Połączenie bluzy męskiej z odpowiednimi spodniami, które na pierwszy rzut oka wyglądają elegancko to ostatni hit mody. Szalone printy, duże logotypy i ciekawe hasła bardzo długo kojarzyły się z bluzami przeznaczonymi dla młodych. Obecnie coraz częściej po takie rozwiązania sięgają również starsi mężczyźni, którzy chcą odświeżyć swój styl. Bluzy męskie są więc podstawą stylizacji na chłodniejsze wieczory, dlatego wiele sklepów internetowych, takich jak Denley, ma w swoim asortymencie wiele różnych fasonów. Bluzy męskie bez kaptura - dobre na każdą okazję Wcześniej wspomniana bluza z kapturem jest wygodnym i praktycznym rozwiązaniem, ale część osób wybiera ten fason raczej do biegania lub innych form aktywności fizycznych. Sprawia to, że wciąż kojarzą się one z bardzo sportowym stylem. Na szczęście na rynku znajduje się wiele różnych fasonów, dzięki którym możliwe jest dobranie bluzy do każdej stylizacji i potrzeb. Bordowa bluza męska to ostatni hit tego sezonu - kolor ten wygląda bardzo dobrze w połączeniu z czernią, granatem lub beżem. Pasuje więc do wszystkich podstawowych kolorów spodni. Sklepy oferują modele bez kaptura zapinane na zamek oraz zakładane przez głowę. Pierwsza opcja sprawdzi się jako okrycie wierzchnie, druga zaś będzie pasować do sportowych, jak i bardziej eleganckich stylizacji. Rozpinane bluzy męskie - świetnie sprawdzą się zamiast kurtki W ostatnich latach jesienne temperatury bardzo długo pozostają wysokie. W takich sytuacjach nie wiadomo, jak się ubrać. Kurtki często okazują się zbyt ciepłe, a chodzenie w nich wiąże się z dyskomfortem. W takim przejściowym czasie warto pomyśleć więc o innym, lepszym rozwiązaniu. Zamiast kurtki, która wykonana jest z grubego materiału z podszewką, można wybrać bluzę, która swoim wyglądem będzie przypominała kurtkę. W sklepach znajdziesz wiele zupełnie różnych modeli, dzięki czemu na pewno wybierzesz odpowiedni fason i kolor. Częstym wyborem wśród mężczyzn preferujących nieco bardziej sportowy styl jest rozpinana bluza ze stójką. Taki kołnierz sprawia, że nawet w chłodniejsze dni, szyja może pozostać osłonięta. Jeżeli szukasz bardziej eleganckich bluz męskich, to Twoją uwagę na pewno przykuje bomberka. Pod tym pojęciem może kryć się zarówno kurtka z podszewką, jak i ciepła bluza. Bardzo często wykonane są one z dobrej jakości materiału. Można znaleźć modele z ciekawymi nadrukami lub w stonowanych kolorach. Ze względu na tę różnorodność i funkcjonalność tego rodzaju bluzy męskie zdobyły wielu fanów. Część dostępnych modeli świetnie sprawdzi się w połączeniu ze spodniami dresowymi lub jeansami. Dla osób, które lepiej czują się w klasycznym, bardziej eleganckim stylu bomberki w ciemnych, jednolitych barwach mogą świetnie współgrać z koszulą. Z kapturem lub bez zakładana przez głowę, rozpinana, elegancka lub sportowa - każdy model bluz męskich jest równie modny. RMF 24