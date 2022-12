Niż Brygida dotarł nad Polską. Przyniósł opady śniegu - a to oznacza kłopoty dla wielu kierowców. Od rana na Gorącą Linię RMF FM dostajemy od Was sygnały o fatalnych warunkach na drogach.

Kraków o poranku / Waldemar Stelmach / RMF FM

Biało i ślisko o poranku było w Krakowie. Na wielu ulicach leżał rozjeżdżony śnieg. Kłopoty są też na zakopiance - tiry i autobusy mają tam kłopoty z podjazdami pod górę.

Pan Arkadiusz informuje nas też, że fatalne warunki są na trasie Biała Podlaska - Chełm. Jest tragedia, zderzakiem pcham śnieg - mówił nam nasz słuchacz.

Lublin o poranku / Krzysztof Kot / RMF FM

Na Lubelszczyźnie na wszystkich drogach wojewódzkich leży cienka warstwa zajeżdżonego śniegu, a w południowej części Lubelszczyzny - błoto pośniegowe - poinformował rano Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Tak wyglądał o poranku Lublin / Krzysztof Kot / RMF FM

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracuje na nich 1251 pojazdów zimowego utrzymania.

GDDKiA ostrzega przed opadami śniegu, które występują w województwie: śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, lubelskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, opolskim, wielkopolskim, podkarpackim, mazowieckim oraz dolnośląskim.



Drogowcy poinformowali, że błoto pośniegowe występuje na drogach w województwie podkarpackim, lubelskim oraz południowej części śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego w rejonie Skarżyska-Kamiennej.



Z kolei w woj. zachodniopomorskim jazdę kierowcom mogą utrudniać mgły.

Ostrzeżenie IMGW

IMGW wydał ostrzeżenie 2 stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w południowych i środkowych powiatach województwa lubelskiego, woj. podkarpackiego i wschodniej części woj. małopolskiego. W tych miejscach synoptycy prognozują opady powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 20-30 cm, a na obszarach powyżej 600 m n.p.m. o 40 cm. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 14.

Dla pozostałej wschodniej części kraju IMGW wydał ostrzeżenie 1 stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Alert obowiązuje w woj. małopolskim, podlaskim, wschodniej części woj. mazowieckiego, wschodnich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego oraz północnej części woj. lubelskiego. Prognozowane są tam opady powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 cm, a miejscami o 20 cm. Alerty pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują do godz. 22.

IMGW dodatkowo ostrzega w woj. podlaskim, wschodniej części woj. mazowieckiego i północnej woj. lubelskiego przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Według prognoz zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane będą opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach do 55 km/h, z północnego-wschodu i północy. Ostrzeżenie przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi obowiązuje do godz. 18.