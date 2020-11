Kilkanaście godzin może jeszcze potrwać gaszenie pożaru bardzo dużego składowiska opon w Raciniewie w woj. kujawsko-pomorskim. Ogień wybuchł wczoraj. W akcji bierze udział ponad 60 zastępów strażaków - w sumie 170 osób.

Pożar wybuchł wczoraj wieczorem / Tytus Żmijewski / PAP

To niezwykle trudny pożar na terenie o powierzchni kilkunastu tysięcy metrów kwadratowych. Cały czas płoną opony, wydziela się gęsty dym. Tego typu pożary należą do najtrudniejszych, bowiem w miejscach, w których udaje się opanować ogień pojawiają się nowe jego zarzewia - mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Arkadiusz Piętak.

Pożar składu opon w Raciniewie Gorąca Linia RMF FM





W akcji gaśniczej biorą udział zastępy PSP i Ochotniej Straży Pożarnej z całego województwa. Pożar jest gaszony wodą i pianą. Na miejsce dowożona jest woda, gdyż naturalne zbiorniki zostały wyczerpane. Strażacy zbudowali magistralę wodne z węży o długości 1,5 km.



Sprowadzone zostały cysterny do wody z Bydgoszczy i Włocławka oraz cysterny ze środkiem pianotwórczym z Szubina i województwa pomorskiego, a także kontener z Torunia z dodatkowym sprzętem ochrony układu oddechowego.



Nie tylko gasimy pożar, ale chronimy także znajdujące się w sąsiedztwie zakłady - zaznaczył Piętak. Obok znajdują się m.in. dwie stolarnie, stacja benzynowa i zakład produkcji maseczek.



Cały czas jest monitorowana jakość powietrza w okolicy. Jeszcze wieczorem zaapelowano do mieszkańców, aby nie opuszczali domów i zamykali okna z uwagi na dym powstały w wyniku spalania opon.



Wójt gminy Unisław Jakub Danielewicz powiedział PAP, że składowisko jest nielegalne, od dawna zwracano uwagę na to, iż jest za duże. Dodatkowo składujący opony przedsiębiorca był karany finansowo - to 2,5 mln zł kary.

Zobacz również: Ogromny pożar składu opon w Raciniewie