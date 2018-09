Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Błażej Spychalski. Z nowym rzecznikiem Andrzeja Dudy będziemy rozmawiać o pierwszych dniach w kancelarii prezydenta. Spychalski jeszcze przed kilkoma dniami był prezesem spółki wodociągowej w Tomaszowie Mazowieckim i radnym sejmiku wojewódzkiego w Łodzi. Jak udało mu się tak szybko awansować do ogólnopolskiej polityki? Jak odnajduje się w nowej roli? Będziemy o to pytać we wtorkowy poranek.

