Bitwa na zarządzenia. Święczkowski odpowiada Korwin-Piotrowskiej

RMF24

Odsunięty przez kierującą Trybunałem Konstytucyjnym sędzię TK z najdłuższym stażem Annę Korwin-Piotrowską ze stanowiska prezesa TK Bogdan Święczkowski wydał dziś zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy. Wcześniej Korwin-Piotrowska wydała zarządzenie, w którym poleciła sędziom Trybunału Konstytucyjnego wykonywanie ich zadań poza siedzibą Trybunału.

Bogdan Święczkowski wydał zarządzenie ws. ustalenia dni wolnych od pracy Trybunału. Wyznaczył dni od 3 do 6 listopada wolnymi od pracy dla pracowników TK za zachowaniem wynagrodzenia.

Prof. Marcin Matczak: Do sporu w TK doszło w wyniku nielegalnych działań Prezydenta Czas: 09:57

Podważył też zarządzenie Korwin-Piotrowskiej, która również zawiesiła wykonywanie obowiązków pracownikom TK z zachowaniem wynagrodzenia, a także poinformowała, że zawieszenie nie dotyczy pracowników, z którym będzie się kontaktowała osobiście.

„Wykonywanie zadań poza siedzibą Trybunału”. Anna Korwin-Piotrowska wydała zarządzenie „Ze względu na podwyższone ryzyko zakłóceń porządku publicznego w pobliżu siedziby Trybunału, zalecam sędziom Trybunału Konstytucyjnego wykonywanie ich zadań poza siedzibą Trybunału” - napisała w opublikowanym właśnie zarządzeniu dotyczącym…



Odniósł się do tego stwierdzenia Święczkowski w swoim zarządzeniu. „Pracownicy nie mają obowiązku stawiać się na nielegalne wezwania osób nieuprawnionych” - napisał. Przekazał też, że zarządzenie Korwin-Piotrowskiej nie wywołuje skutków prawnych.

W opublikowanym na stronie Trybunału Konstytucyjnego zarządzeniu Korwin-Piotrowska, która - jako najstarsza stażem sędzia TK - kieruje obecnie Trybunałem Konstytucyjnym, poinformowała, że uchyliła wydane dotychczas upoważnienia wydane na podstawie art. 12 ust. 2 lub 3 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Chodzi o upoważnienia wydane przez Bogdana Święczkowskiego, który od piątku ma zarządzoną przerwę w czynnościach prezesa TK.

Kaczyński i Braun ramię w ramię pod Trybunałem. Nocne zdjęcie, zmiana frontu? „Randomowe selfie spod TK” - tak zdjęcie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim podpisał Grzegorz Braun, prezes Konfederacji Korony Polskiej. Politycy uczestniczyli w nocnym zgromadzeniu pod Trybunałem Konstytucyjnym. Wcześniej…

Do odwołania zostało też ograniczone wykonywanie zadań przez Kancelarię Trybunału Konstytucyjnego i Biuro Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego z wyjątkiem realizacji zadań wskazanych przez nią, zawiesiła też wykonywanie obowiązków pracowniczych, w tym stawianie się do pracy w siedzibie Trybunału, z wyłączeniem pracowników, którzy zostaną przez nią poinformowani o konieczności stawiennictwa. Pracownicy zachowali prawo do wynagrodzenia.

Ze względów bezpieczeństwa Anna Korwin-Piotrowska zaleciła też sędziom TK wykonywanie obowiązków poza siedzibą Trybunału, a ci sędziowie i pracownicy, którzy zostaną wezwani do siedziby, mają korzystać z wejść wskazanych w komunikatach. Czas pracy wezwanych pracowników „może być ustalany, z zachowaniem przepisów ustawowych, w wymiarze innym niż dotychczas obowiązujący”.

Bogdan Święczkowski: Wcześniej czy później do budynku Trybunału wejdziemy Bogdan Święczkowski, który ma zarządzoną przerwę w czynnościach prezesa Trybunału Konstytucyjnego, zapowiedział spotkanie z grupą sędziów, których określa mianem „legalnych”. „Wcześniej czy później do budynku Trybunału wejdziemy. Być może będziemy…

Zawiesiła również funkcjonowanie biura podawczego Trybunału Konstytucyjnego – korespondencję do Trybunału Konstytucyjnego należy kierować za pośrednictwem operatora pocztowego.

Swoje decyzje w zarządzeniu argumentuje „przywróceniem prawidłowego wykonywania zadań przez Trybunał Konstytucyjny oraz mając na względzie możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia sędziów i pracowników Trybunału Konstytucyjnego”.

„Ojczyzna w potrzebie”. Lech Wałęsa reaguje na wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym „Panie Premierze Tusk, nie mamy wyboru. Ojczyzna w potrzebie! Staję z Panem w pierwszym szeregu niezależnie od okoliczności. Wzywam przyjaciół z solidarnej walki do wsparcia naszych dążeń!” - napisał w swoich mediach społecznościowych były prezydent…

W piątek po południu pojawiła się informacja o zarządzeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Anna Korwin-Piotrowska, jako mająca najdłuższy staż sędziowski, została ogłoszona osobą kierującą TK.

W związku z informacją Korwin-Piotrowskiej o możliwości wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników TK na terenie, ale nie w samym Trybunale, pojawiła się policja. Zgromadzony przed TK tłum próbował siłowo przedostać się na teren TK, przecięte zostało zabezpieczenie na furtce w ogrodzeniu. Wówczas na teren TK przedostał się Święczkowski, zwrócił się przez megafon do próbujących wejść za nim uczestników protestu i zaapelował o spokój oraz wycofanie się z terenu TK.

Sędzia Piotr Gąciarek o wydarzeniach w TK: To było wstrząsające Czas: 07:23

Wobec tych zdarzeń prezydent Karol Nawrocki, który był w podróży do Senegalu, przerwał lot, wrócił do kraju i pojawił się w siedzibie TK. Wcześniej odbył konsultacje z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim oraz Bogdanem Święczkowskim. Ogłosił też pilne konsultacje z udziałem sił parlamentarnych.

Dziś rano Święczkowski w telewizji „Republika” poinformował, że spotka się z pozostałymi „legalnymi” sędziami TK, którzy już jadą do Warszawy. Dodał, że „wcześniej czy później do budynku Trybunału wejdziemy”.