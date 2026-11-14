Bielik „mówi” w 56 językach. Sebastian Kondracki o nowych funkcjach polskiego narzędzia AI

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"Ten tydzień należy do Bielika. Razem z Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet na krakowskiej AGH wypuszczamy Bielika 11B v3.1” – czytamy na stronie internetowej pierwszego polskiego dużego modelu językowego AI. O szczegółach mówił w Radiu RMF24 gość Krzysztofa Urbaniaka - Sebastian Kondracki, pomysłodawca i współtwórca Bielika.

Nowości Bielika. Sebastian Kondracki o możliwościach polskiego narzędzia AI Czas: 12:25

11B v3.1 – co to oznacza?

Rozmowa w informacyjnym Radiu RMF24 rozpoczęła się od wyjaśnienia tego, co oznacza nazwa nowej wersji Bielika – czyli 11B v3.1.

Mimo że to o sztucznej inteligencji, będę odnosił się do motoryzacji. 11B to trochę pojemność silnika. Im więcej tych parametrów, tym modele są, powinny być, lepsze, powinny być bardziej efektowne, efektywne – mówił Sebastian Kondracki.

Jak zwrócił uwagę – 11B to 11 miliardów parametrów. W przypadku sztucznej inteligencji to nie jest duża liczba. Jesteśmy modelem kompaktowym. Duże amerykańskie modele mają tych parametrów tysiące razy więcej – wyjaśniał pomysłodawca pierwszego polskiego LLM-a.

Sebastian Kondracki podkreślił, że w swojej klasie, pod względem liczby pobrań, Bielik jest drugi w Europie. W sierpniu to narzędzie sztucznej inteligencji zostało pobrane ponad milion razy.

56 języków

Ekspert mówił w Radiu RMF24 o najważniejszych nowościach Bielika. Należy do nich większa liczba obsługiwanych języków – ta zwiększyła się o ponad 20, do 56. Wśród nowych języków są m.in. azjatyckie (chiński, japoński i koreański), arabski – oraz języki kaukaskie, np. gruziński.

Jak jednak zaznaczył Kondracki, nie oznacza to zmniejszenia się zdolności modelu w przypadku polskiego i innych języków europejskich.

FBI przejęło ponad 900 nagrań. Tak sztuczna inteligencja czyści portfele W ciągu ostatnich 18 miesięcy północnokoreańscy hakerzy zdołali przejąć kryptowaluty o wartości przekraczającej 400 milionów dolarów – poinformowało Federalne Biuro Śledcze. Przestępcy wykorzystywali nowoczesne technologie, w tym sztuczną…

To niejedyne nowości. Jeśli ktoś chce, żeby Bielik po prostu rozmawiał i odpowiadał ciągłym tekstem, to on tak odpowiada. Ale jeśli chcemy na przykład, żeby zwrócił nam tabele, ustrukturyzowane dane, on to zrobi – wyjaśniał współtwórca polskiego narzędzia AI.

Sebastian Kondracki mówił o również o „zdolnościach agentowych”. Bielik teraz potrafi nie tylko coraz lepiej rozmawiać, ale też uruchomić lub polecić uruchomienie różnych narzędzi zewnętrznych – przekazał.

Jak to działa w praktyce? Jeśli będziemy pytać o pogodę, to on może uruchomić zewnętrzne narzędzie, które ją sprawdzi i Bielik ją ładnie wytłumaczy – wyjaśnił.

Bielik One, czyli model decyzyjny

Pomysłodawca polskiego LLM-a powiedział w Radiu RMF24 także o Bieliku One.

To nowa odmiana tak zwanych modeli decyzyjnych. Kiedy prosimy je o jakąś decyzję, one ją podejmą i wyjaśnią nam ją w sposób rozbudowany. Ale my czasami chcemy tylko decyzję ze wskazaniem prawdopodobieństwa, na ile ona jest pewna. Ta wersja Bielika (służy) do podejmowania prostych decyzji, klasyfikacji maili, produktów – powiedział Sebastian Kondracki.

Ekspert mówił również o zaplanowanym na 26 listopada Bielik Summit.

Podwoiliśmy, można powiedzieć, liczbę wdrożeń w Polsce sztucznej inteligencji i Bielik Summit to spotkanie biznesu, sektora publicznego, obronności, wojska, gdzie wymieniamy się doświadczeniem, jak wdrażamy silniki w naszych organizacjach – wyjaśnił.