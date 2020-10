Już dziś w Warszawie odbędzie się 17. Bieg po Nowe Życie. To siódma wizyta tego wydarzenia w stolicy. Tak jak w zeszłym roku odbywa się ono w wyjątkowych plenerach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Bieg po Nowe Życie ma jak zawsze formę marszu nordic walking, podczas którego symboliczny dystans pokonują trzyosobowe sztafety. W skład sztafet wchodzą przede wszystkim osoby po przeszczepieniu narządów, a także znane osoby ze świata sportu, muzyki czy filmu i teatru wpierające od lat wspierają ideę świadomego dawstwa.

Z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej wydarzenie zostało zorganizowane z uwzględnieniem szeregu zabezpieczeń. Nie zmieniła się natomiast godzina rozpoczęcia imprezy. Podobnie jak w poprzednich edycjach, pierwsze sztafety zobaczyliśmy na starcie w samo południe.

Chcę wygrać bieg i nieść pomoc wszystkim osobom, które tego potrzebują, czyli pacjentom, którzy potrzebują transplantacji. Z nastawieniem wspierania polskiej transplantologii. Cieszę się, że po raz kolejny mogę wspierać tak zacną i szczytną ideę - podkreślał jeszcze przed startem w rozmowie z RMF FM aktor Rafał Zawierucha.

Kijki do nordic walkingu wożę w bagażniku - przyznawał. Oprócz biegania, jazdy na rowerze i jazdy konnej, używam też tych kijków. Teraz jest dobry moment, jest jesień, aby w ten sposób dbać o zdrowie. Kijki mogą nam w tym pomóc i nie zabierają dużo miejsca - dodawał.

Debata nt. transplantologii - każdy może ją śledzić online

W tym roku Biegowi po Nowe Życie towarzyszy organizowana po raz pierwszy debata o ważnych problemach polskiej transplantologii. Postanowiliśmy zaprosić do dyskusji autorytety polskiej medycyny transplantacyjnej, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz oczywiście przedstawicieli pacjentów. Będą z nami również koordynatorzy transplantacyjni z ośrodków z całego kraju - to ważne, żeby rozmawiać o wyzwaniach polskiej transplantologii - mówi Arkadiusz Pilarz, dyrektor Biegu po Nowe Życie.

Debatę podzielono na pięć głównych bloków tematycznych: pierwszy z nich dotyczy żywego dawstwa, w drugim dyskusja skupia się na medycynie i ekonomii, w trzecim goście rozmawiają o koordynacji transplantacyjnej, czwarty jest poświęcony wyzwaniom, przed którymi stoi polska transplantologia, w piątym udział biorą ludzie kultury i sportu, którzy postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy warto angażować się w sprawy społeczne i jak wykorzystywać swój wizerunek, by skutecznie pomagać.

Wśród gości są między innymi wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, prof. Roman Danielewicz - prezes PTT i kierownik programu "Żywy dawca nerki", dr hab. Jarosław Czerwiński - dyrektor ds. medycznych Poltransplantu oraz profesor Mariusz Kuśmierczyk z Narodowego Instytutu Kardiologii i dyrektor gdańskiego UCK Jakub Kraszewski.

Gospodarzem jednej z części debaty z udziałem ludzi kultury i sportu jest Przemysław Saleta. Pojawią się tematy dotyczące samych przeszczepów, jak wygląda transplantologia w Polsce w porównaniu do innych krajów. Część debaty będzie poświęcona przeszczepom rodzinnym, które są mi szczególnie bliskie, a które w Polsce są na tragicznym poziomie, 4-5 procent wszystkich przeszczepów. Są kraje, w których to dochodzi do 50 procent - podkreślał polski kick-boxer i bokser wagi ciężkiej.

Porozmawiamy o tym, jak zmienią się ośrodki transplantologii, czy są szanse, żeby stworzyć maszyny zastępujące przeszczepione organy - mówił. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy warto angażować się w sprawy społeczne i jak wykorzystywać swój wizerunek, by skutecznie pomagać - dodawał.

Widzowie mogą obejrzeć debatę o transplantologii i sam Bieg po Nowe Życie na RMF24.pl. Transmisja rozpoczęła się o godz. 11:30.

