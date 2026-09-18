Biedronka wprowadza zmiany dot. systemu kaucyjnego. Klienci skorzystają

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Biedronka w komunikacie prasowym podkreśla, że po zmianach będzie oferować „najdłuższy okres ważności wśród voucherów kaucyjnych z określonym terminem ważności stosowanych na rynku”. Tu warto jednak podkreślił, że w sieciach takich jak Dino czy Auchan z kuponów można korzystać bezterminowo.

Po przeanalizowaniu dotychczasowych rozwiązań funkcjonujących w ramach systemu kaucyjnego zdecydowaliśmy się wydłużyć okres ważności voucherów. Chcemy, aby klienci mieli nie tylko łatwy dostęp do zwrotu opakowań, ale również odpowiednio dużo czasu na wykorzystanie środków pochodzących z kaucji – podkreśla w komunikacie firmy Dagmara Łakoma, Starsza Menedżerka ds. Ochrony Środowiska.

Od 21 września po zwrocie butelek konsumenci będą mieli cztery miesiące na wykorzystanie voucherów.

Jak to wygląda w innych sieciach?

Nieco mniej czasu na wykorzystanie vouchera mają klienci sklepów Kaufland – 100 dni. Taki sam termin od 1 października będzie obowiązywał w Lidlu. 90 dni jest na wykorzystywanie kuponów w Stokrotce, a 60 w Carrefourze. W Aldi jest na to 30 dni.

1,5 miliarda zwróconych opakowań

Od momentu uruchomienia systemu kaucyjnego w sklepach Biedronka, klienci zwrócili już ponad 1,5 miliarda opakowań objętych kaucją. Każdego dnia do recyklomatów i punktów zwrotu trafia blisko 10 milionów butelek i puszek. Rekord padł 17 sierpnia, kiedy w ciągu jednej doby oddano aż 16,5 miliona opakowań. Średnia wartość jednego vouchera wynosi obecnie 12 zł, a przeciętnie na jeden bon przypada 24 zwrócone opakowania.

Choć większość klientów korzysta z systemu regularnie, zdarzają się także spektakularne jednorazowe zwroty. Biedronka podaje, że w jej recyklomatach najwyższy pojedynczy voucher został wydany na początku lipca w sklepie w Warlubiu – klient oddał wtedy aż 1503 opakowania, otrzymując bon o wartości 751,50 zł.

Liderzy w zwrotach – gdzie oddaje się najwięcej opakowań?

Najwięcej opakowań według danych Biedronki zwracają mieszkańcy województw mazowieckiego, śląskiego i małopolskiego. Wśród poszczególnych sklepów rekordy biją placówki w Jasionce, Warszawie (ul. Dolna 3) oraz Dobczycach. To właśnie tam klienci najchętniej korzystają z recyklomatów i oddają najwięcej butelek oraz puszek.

Ministerstwo szykuje zmiany

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia prace wydłużenie ważności bonów z butelkomatów zapowiadała minister klimatu i środowiska Pauilina Hennig-Kloska. „Naszym priorytetem jest wygoda zwrotu, dalsza jawność logistyki i pełna jawność pieniędzy. To zawsze będą nasze oczekiwania względem operatorów” – zaznaczała wówczas.