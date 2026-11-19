RMF24

To już pewne. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn zagra w inauguracyjnym meczu mistrzostw świata 2027. Wielkie sportowe emocje rozpoczną się 9 września w gdańskiej ERGO ARENIE. To będzie prawdziwe święto dla kibiców. Z kim zagramy w meczu otwarcia? Tego dowiemy się niebawem.

Koniec spekulacji – Polska oficjalnie otworzy mistrzostwa świata 2027. Decyzja zapadła po intensywnych rozmowach Polskiego Związku Piłki Siatkowej z Międzynarodową Federacją Piłki Siatkowej (FIVB). Mecz otwarcia z udziałem Biało-Czerwonych odbędzie się 9 września 2027 w ERGO ARENIE w Gdańsku. To właśnie to miasto i województwo pomorskie będą gospodarzem inauguracyjnego spotkania oraz grupy, w której zagrają Polacy.

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Sukces organizacyjny i gratka dla kibiców

Prezes PZPS, Sebastian Świderski, nie kryje zadowolenia z finalizacji rozmów.

Bardzo się cieszymy, że nasze starania zakończyły się powodzeniem i 9 września w gdańskiej ERGO ARENIE otworzymy mistrzostwa meczem Biało-Czerwonych w najlepszym czasie antenowym. To nasz sukces organizacyjny, ale przede wszystkim ogromna gratka dla polskich kibiców. Wszyscy na świecie wiedzą, że nasza publiczność jest absolutnie wyjątkowa i potrafi stworzyć atmosferę nie do podrobienia. Jestem przekonany, że takie otwarcie poniesie naszych zawodników i będzie wizytówką całych mistrzostw – przyznał Świderski.

Mecz otwarcia – klucz do sukcesu

Mecz otwarcia z udziałem gospodarzy to nie tylko prestiż, ale też ogromna szansa na rekordową frekwencję przed telewizorami – zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Polscy siatkarze mogą być pewni gorącego dopingu z trybun ERGO ARENY, co z pewnością doda im skrzydeł już od pierwszej piłki.

Na razie nie wiadomo jeszcze, kto będzie rywalem Biało-Czerwonych w tym historycznym spotkaniu. Skład grupy Polaków poznamy już 3 grudnia podczas oficjalnego losowania w Wieliczce.