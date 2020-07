Drewno jest wytrzymałym i eleganckim wykończeniem kuchennych mebli, które można wykorzystać w wielu stylach. Połączenie go z bielą nie tylko ociepli kuchnię, ale również nada pomieszczeniu bardziej swojskiego i przytulnego charakteru.

Zalety kuchni z drewniany blatem

Blaty kuchenne IKEA odnajdą się praktycznie w każdej aranżacji - zarówno minimalistycznej i surowej, jak i bardziej zdobnej. Można je wykorzystać w nowoczesnych aranżacjach japońskich, nowojorskich, czy loftowych. Co ciekawe idealnie łączą się też ze stylem tradycyjnym, rustykalnym, śródziemnomorskim i vintage. Doskonale pasują też do bogatej estetyki glamour i bardziej oszczędnych stylów np. skandynawskiego. W każdej aranżacji ocieplają wnętrze i sprawiają, że wydaje się ono bardziej swojskie, rodzinne i przytulne.

Można powiedzieć, że drewniany blat jest ponadczasowy - praktycznie nie wychodzi z mody. Dzięki temu kuchnię z takim wykończeniem łatwo da się przearanżować, jedynie zmieniając dodatki. Dzięki temu, że drewno pasuje do większości kolorów i dobrze współgra z innymi materiałami wykończeniowymi, wybór takiego blatu daje praktycznie nieskończone możliwości, jeśli chodzi o aranżację.

Ponadto drewno jest materiałem naturalnym, a więc bardziej ekologicznym. Jest też przyjemne i ciepłe w dotyku, a nie chłodne jak kamień. Niewątpliwym plusem jest również to, że materiał ładnie się zużywa. Po kilku latach użytkowania blaty laminowane wydają się dużo bardziej zniszczone niż drewno, którego uszkodzenia wyglądają na bardziej organiczne i naturalne. W razie czego blaty można też łatwo odrestaurować przez oszlifowanie papierem ściernym i nałożenie lakieru bądź zaimpregnowanie olejem.

Nie można zaprzeczyć, że drewno ma też w sobie dużo charakteru i stylu. Przyciąga wzrok i wnosi niepowtarzalny klimat do pomieszczenia. Jest symbolem wysokiej jakości wzornictwa i prestiżu. Potrafi zmienić prostą i nudną aranżację kuchni w coś naprawdę wyjątkowego i niepowtarzalnego.

Meble do kuchni z drewnianym blatem

Drewniany blat będzie się prezentował dobrze z praktycznie każdym kolorem frontów, a także w zestawieniu z matowymi i błyszczącymi powierzchniami. Możliwości aranżacyjne są więc bardzo duże.

Obecnie w stylu skandynawskim najpopularniejsze są drewniane blaty w naturalnym kolorze z białymi frontami. Taka kuchnia wygląda świeżo, czysto, ale przyjaźnie i przytulnie. Białe fronty sprawiają, że pomieszczenie wydaje się większe i przestronniejsze. Drewniany blat nie przytłacza aranżacji - wręcz przeciwnie podkreśla jej świeżość i nowoczesność. Jednocześnie naturalna faktura drewna i jego kolor ożywiają sterylną biel.

Do aranżacji białej kuchni w stylu skandynawskim można wykorzystać zarówno ciemne drewno, jak i jasne. Miodowe odcienie ocieplą i rozweselą atmosferę pomieszczenia. Z kolei chłodne i czekoladowe brązy dodadzą elegancji i charakteru.

Drewno sprawdzi się też w aranżacji glamour. Wystarczy wybrać jasne fronty na wysoki połysk i jasny blat oraz dużą ilość połyskujących, kryształowych i srebrzących się dodatków. Drewno będzie ciekawym kontrastem dla tych wszystkich gładkich i odbijających światło powierzchni. Przełamie i urozmaici aranżacje, a przy tym podkreśli jej elegancki i "bogaty" charakter. By podkreślić efekt blasku, na ścianach można dodatkowo zamontować panele kuchenne szklane IKEA. Ich gładka i lśniąca powierzchnia sprawi, że kuchnia wyda się optycznie powiększona i przestronniejsza.

W kuchni w stylu retro sprawdzi się z kolei połączenie czarnych frontów (mogą być z ornamentami i żłobieniami) z jasnymi blatami. Warto wybrać drewno o ciepłym odcieniu, co dodatkowo podkreśli przytulność i wprowadzi kontrast kolorystyczny.

Czerń i drewniane blaty można wykorzystać też w aranżacjach industrialnych - wystarczy wybrać chłodniejszy odcień drewna i blat o bardziej naturalnej strukturze (np. z widocznymi słojami). Żłobienia i nierówności podkreślają fabryczny styl loftowej kuchni, a jednocześnie przełamią jej surowy i nieprzyjazny charakter.

Drewniane blaty będą także idealne do kuchni w stylu wiejskim. Kolorystyka mebli może być tu biała, beżowa a nawet lekko pastelowa. Warto wybrać przeszklone fronty szafek, które podkreślą nieco rustykalność aranżacji. Mogą one także mieć żłobienia i zdobienia.

Drewno blatu powinno mieć ciepły odcień (dobrze sprawdzają się odcienie miodowe). Jeśli w kuchni jest boazeria, blat powinien być dopasowany do jej koloru. Zamiast drewnianych paneli na ścianach można wykorzystać także ozdobne płytki, aby nadać wnętrzu bardziej prowansalskiego charakteru lub kolorową mozaikę dla marokańskiego efektu. Świetnie sprawdzą się też naścienne panele kuchenne IKEA imitujące marmur.

Jaki rodzaj drewna wybrać do kuchni?

Drewno na blaty kuchenne pozyskuje się z różnych rodzajów drzew, zarówno krajowych, takich jak:

dąb - ma ciepłą, delikatną brązową barwę i ładny rysunek słojów;

orzech - może mieć wybarwienie ciemne i jasne, w stanie naturalnym jego barwa ma lekko różowawy odcień;

jesion - ma subtelny, jasny kolor i najlepiej prezentuje się w naturalnym wydaniu, impregnowany niebarwionym olejem,

buk - wyróżnia się jaśniejszym odcieniem, który kolorystycznie wpada w tonację mlecznej żółci.

Jak i z bardziej egzotycznych gatunków jak np.:

palisander - zwany także "bahia wood". Ma ekskluzywny, głęboki kolor o ciepłym tonie. Dekoracyjne usłojenie sprawia, że wygląda oryginalnie i ubogaca kuchnię.

merbau - bardzo trwałe i wytrzymałe drewno o ciemnobrązowym kolorze z wyraźnymi złocistymi pasmami. Ma bardzo efektowne słoje, które świetnie wyglądają na blacie.

Drewno do kuchni powinno być oczywiście odporne na wilgoć i zabezpieczane nawet w przypadku okresowego zalania wodą. Najodporniejszy jest tu gatunek marebu, który wyjątkowo słabo wchłania wodę i jest bardzo trwałe. Oczywiście wszystkie rodzaje blatów zabezpiecza się poprzez odpowiednią impregnację lakierem lub olejowanie. Warto wiedzieć jednak, że niektóre gatunki drewna "wolą" impregnację olejem np. palisander, który ze względu na dużą ilość żywicy może hamować oksydację niektórych lakierów.

Ważna jest także odporność na zmiany temperatury. Tu najlepiej radzą sobie gatunki egotyczne, jak wspomniany palisander i marebu, choć dębina także wykazują bardzo wysoką odporność. Mimo wszystko lepiej nie stawiać rozgrzanej patelni, czy rondla bezpośrednio na drewnie.

Jakich gatunków drzewa warto się wystrzegać, gdy zamawiamy wykończenie kuchni? Przede wszystkim: sosny, klonu, brzozy. Blaty z tego rodzaju drewna mają piękne naturalne kolory, ale niestety bardzo szybko chłoną wilgoć. Wszystko za sprawą większej miękkości ich drewna. Sprawia ona, że są mniej odporne i bardziej podatne na uszkodzenia. Co za tym idzie - szybciej widać ich zużycie. Starzeją się brzydziej niż trwalsze gatunki drewna.

Dodatki i akcesoria do kuchni z drewnianym blatem

Drewniany blat ma to do siebie, że pasuje niemalże do wszystkiego. Naprawdę trudno byłoby znaleźć dodatki, które nie wyglądały dobrze na jego tle. Szczególnie interesująco prezentują się jednak:

szklane słoiki - można w nich przechowywać przyprawy, słodkości, herbaty, kasze i makarony. Błyszcząca powierzchnia ładnie eksponuje zawartość i ciekawie kontrastuje z drewnianą fakturą. Do kuchni rustykalnej, vintage czy prowansalskiej, warto wybrać słoiki na zatrzaski, które dodadzą wnętrzu efektu retro. Jednocześnie będą odpowiednio szczelne, aby zabezpieczyć zwartość przed wilgocią i insektami;

- można w nich przechowywać przyprawy, słodkości, herbaty, kasze i makarony. Błyszcząca powierzchnia ładnie eksponuje zawartość i ciekawie kontrastuje z drewnianą fakturą. Do kuchni rustykalnej, vintage czy prowansalskiej, warto wybrać słoiki na zatrzaski, które dodadzą wnętrzu efektu retro. Jednocześnie będą odpowiednio szczelne, aby zabezpieczyć zwartość przed wilgocią i insektami; porcelanowe pojemniki - podkreślają rustykalny styl i dodają aranżacji indywidualnego wyrazu;

- podkreślają rustykalny styl i dodają aranżacji indywidualnego wyrazu; wiklinowe kosze do przechowywania warzyw czy owoców - wiklina i drewno ładnie ze sobą współgrają. Jako naturalne materiały podkreślają organiczny styl aranżacji;

karafki na wino czy oliwę - wyglądają znacznie efektowniej niż zwykle butelki i nadają wnętrzu stylu;

- wyglądają znacznie efektowniej niż zwykle butelki i nadają wnętrzu stylu; ozdobne garnki czy chochle powieszone na ścianie - można je zamocować na relingach lub haczykach. Szczególnie ciekawie prezentują się garnki miedziane, mosiężne czy w kolorze starzonego złota;

- można je zamocować na relingach lub haczykach. Szczególnie ciekawie prezentują się garnki miedziane, mosiężne czy w kolorze starzonego złota; zioła w doniczkach - można zaczepić je na relingach lub na specjalnych taśmach magnetycznych tuż nad blatem. Dodadzą wnętrzu przytulności i wprowadzą do wnętrza swoje odświeżające aromaty;

- można zaczepić je na relingach lub na specjalnych taśmach magnetycznych tuż nad blatem. Dodadzą wnętrzu przytulności i wprowadzą do wnętrza swoje odświeżające aromaty; kwiaty doniczkowe - również da się je umieścić nad blatem, by ożywić przestrzeń i sprawić, że będzie wydawała się bardziej przyjazna.

Podsumowując - drewno jest uniwersalnym materiałem wykończeniowym, które pasuje praktycznie do każdego stylu kuchni, rodzaju sprzętów czy dodatków. Pozwala na dużą różnorodność aranżacji i szybką zmianę stylu, gdy obecny wystrój nam się z nudzi. Wystarczy zmienić kilka drobnych elementów, aby kuchnia z drewnianym blatem wyglądała na odświeżoną i odmienioną. Jednocześnie drewno starzeje się i zużywa ładnie i nigdy nie wychodzi z mody, więc jest dobrą inwestycją, dla wszystkich, którzy nie lubią zmian i odwlekają remonty w nieskończoność.