Bezrobocie w Polsce. GUS przekazał nowe dane

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Stopa bezrobocia w Polsce utrzymuje się na poziomie 5,8 procent. Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w sierpniu wyniosła tyle samo, co w lipcu.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 5,9 procent.

Gdzie jest najwyższe bezrobocie w Polsce?

Z danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w sierpniu 909,5 tys. wobec 906,4 tys. miesiąc wcześniej. GUS doprecyzował, że liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w sierpniu wyniosła 87,6 tys. wobec 99,7 tys. względem poprzedniego miesiąca.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych województwach. Stan na sierpień 2026 (Autor: Michał Czernek) / PAP

Najwyższe bezrobocie odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim i podkarpackim. Odpowiednio 9,2 i 9,1 proc. Niepokojąco wyglądają także dane z województwa świętokrzyskiego, gdzie stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 8,5 procent. Najniższe bezrobocie w Polsce notuje woj. wielkopolskie - 3,8 proc.

Powody do zmartwień ma też Kraków, gdzie bezrobocie sukcesywnie rośnie. Jednocześnie zwiększa się popyt na pracę dla cudzoziemców. Jak poinformował Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, w lipcu liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w tym mieście wyniosła 15 007 osób, co jest wzrostem o 2,7 proc. w porównaniu z czerwcem i o 24,6 proc. rok do roku.

Jak informowaliśmy wcześniej, w ujęciu kwartalnym stopa bezrobocia liczona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w II kw. 2026 r. wyniosła w Polsce 3,2 procent.

Bezrobocie w Polsce. GUS przekazał najnowsze dane Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła w Polsce 5,8 proc., czyli tyle samo, ile miesiąc wcześniej – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Z kolei w II kwartale 2026 roku, stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)…

To niewielki spadek wobec 3,3 proc. kwartał wcześniej. Wskaźnik ten jednak wzrósł w porównaniu z wobec II kw. 2025 roku, kiedy wynosił on 2,8 proc.