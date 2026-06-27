RMF24

Ruszają wyczekiwane przez wielu wakacje. Dla dzieci i młodzieży to czas odpoczynku jednak dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo to okres wytężonej pracy. Aby chronić turystów, polskie instytucje rozpoczynają masowe działania kontrolne i edukacyjne.

Policja na wodzie i drogach: „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie”

Funkcjonariusze policji ruszają z ogólnopolską kampanią „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie”, trwającą do końca września 2026 roku. Działania mundurowych mają za zadanie poprawić bezpieczeństwo osób wypoczywających w górach, na rowerach i nad wodą.

Na niektórych akwenach powstaną specjalne posterunki sezonowe, gdzie policjanci wykorzystają łodzie i skutery wodne. Kampania skierowana jest m.in. do młodzieży, ale także do zarządców obiektów wypoczynkowych (np. kąpielisk). Mundurowi przeprowadzą prelekcje, podczas których przypomną najważniejsze zasady bezpieczeństwa, o których należy pamiętać podczas wakacji.

Równolegle policjanci zintensyfikują nadzór nad przejściami dla pieszych oraz skontrolują kierujących hulajnogami i autobusami. Funkcjonariusze z Grupy SPEED będą surowo reagować na rażące wykroczenia drogowe. Ponadto w internecie codziennie aktualizowana będzie specjalna mapa policyjna pod nazwą „Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym - WAKACJE 2026”.

Strażacy sprawdzają obozy i obiekty wypoczynkowe

Państwowa Straż Pożarna kontroluje m.in. miejsca, gdzie wypoczywa młodzież. Szczególny nacisk położony jest na obozy harcerskie, które są narażone na niebezpieczne zjawiska pogodowe.

Weryfikowane będą m.in. plany ewakuacji i drogi dojazdowe. Ponadto mundurowi prowadzą prelekcje w ramach społecznej akcji „Bezpieczne wakacje” oraz wspólna z Wodami Polskimi kampania edukacyjna „Szkoła przyjazna wodzie - Aktywni Błękitni”, która ma na celu zwiększyć świadomość konieczności ochrony wód.

Kontrole sanepidu oraz nadzoru budowlanego

Także inspektorzy sanitarni zadbają o to, by najmłodsi bezpiecznie spędzali wakacje. Państwowa Inspekcja Sanitarna zweryfikuje warunki zakwaterowania i żywienia m.in. na obozach czy wycieczkach. Sprawdzany będzie również dostęp do ciepłej wody, opieki medycznej oraz czystość na basenach i kąpieliskach.

Do działań operacyjnych dołączy nadzór budowlany, który oceni legalność użytkowania obiektów sportowych, placów zabaw oraz kempingów.

Akcja „Bezpieczny Autokar”

Inspektorat Transportu Drogowego również czuwa nad bezpieczeństwem wakacyjnych podróży. W ramach ogólnopolskiej inicjatywy „Bezpieczny Autokar” służby sprawdzą pojazdy przewożące grupy dzieci.

Inspektorzy skontrolują m.in. stan techniczny pojazdów, uprawnienia oraz trzeźwość kierowców. Ważnym elementem kontroli w rejonach turystycznych będzie także weryfikacja czasu pracy i odpoczynku kierowców.