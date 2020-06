Obecna sytuacja na szczęście nie zmieniła naszych dzieci. Wciąż poszukują dobrej zabawy, są ciekawe świata i chcą poznawać nowe rzeczy. Ale jak te oczekiwania pogodzić z naszą troską o ich bezpieczeństwo? W jaki sposób zapewnić im atrakcyjną rozrywkę na poziomie, z elementami edukacji? Odpowiedź znajdziemy w Zatorlandzie, czyli rodzinnym parku rozrywki, który właśnie, dla Gości, otworzył się w pełni.

Zatorland to rodzinny park rozrywki zlokalizowany w miejscowości Zator w Małopolsce. Składa się z czterech parków tematycznych: największego w Europie Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Lunaparku. Co sprawia, że jest to doskonałe miejsce na całodniową wycieczkę?

Po pierwsze: bezpieczeństwo

Zatorland stawia przede wszystkim na bezpieczeństwo swoich Gości i ze szczególną starannością realizuje wszystkie zalecenia, zapewniające maksymalną ochronę zwiedzających oraz personelu. We wszystkich Parkach stanęły automatyczne dozowniki z płynem antybakteryjnym, a często dotykane powierzchnie i urządzenia są na bieżąco, skrupulatnie dezynfekowane. Uczestnicy zabawy są proszeni o dezynfekowanie rąk przed użyciem urządzeń.

Warto dodać, że zachowaniu bezpieczeństwa sprzyja też sama lokalizacja

i otoczenie Zatorlandu. Parki znajdują się bowiem na ogromnym, zielonym terenie, którego powierzchnia wynosi aż 14 hektarów. Łatwo tu znaleźć zaciszne miejsca, gdzieś pośród rozłożystych drzew czy nad brzegiem urokliwego jeziorka. Co więcej, zwiedzanie zaplanowane jest w jednym kierunku. Informują o tym znaki, dzięki którym goście nie mijają się ze sobą, więc łatwo uniknąć tłoku. Jeśli dodamy do tego relaksujący kontakt z otaczającą naturą, śpiew ptaków i promienie słońca przebijające się przez zielone gałęzie drzew, to łatwo uznamy, że jest tu nie tylko bezpiecznie, ale i pięknie.

Mnóstwo atrakcji dla dużych i małych gości

Tematyczne parki to gratka zarówno dla małych, jak i trochę większych odkrywców. W Parku Ruchomych Dinozaurów, na gęsto zalesionym terenie, niczym w pradawnym borze, ukryło się ponad 100 dinozaurów, z których większość porusza się i wydaje dźwięki. Wśród nich można zobaczyć największego na świecie ruchomego dinozaura - Argentynozaura, który mierzy ponad 35 metrów długości czy przerażającego T-Rexa, który nie tylko może nas lekko przestraszyć, ale też... obsikać. Dbałość o szczegóły oraz zachowanie oryginalnych rozmiarów i kolorów sprawia, że figury wyglądają prawie jak żywe, robiąc niesamowite wrażenie na zwiedzających. Przy każdym dinozaurze znaleźć możemy tablice, które w przystępny sposób informują nas o życiu tych fascynujących stworzeń.

W Parku Owadów, będziemy spacerować pośród powiększonych figur najciekawszych przedstawicieli tej grupy zwierząt. Dzięki wielokrotnemu powiększeniu sprawdzimy dokładnie jak zbudowane są skrzydła motyla, staniemy oko w oko z olbrzymią pszczołą, a także sprawdzimy, jak potężne szczęki ma gąsienica.

Park Mitologii urzeka nie tylko eksponatami, ale również otoczeniem. Mijając stylizowaną bramę z antycznymi kolumnami, naszym oczom ukazuje się malownicze

i urokliwe jeziorko, na powierzchni którego znajdują się figury greckich i rzymskich bogów, herosów czy potworów. Podziwiać je można z brzegu, jednak największą frajdę sprawi rejs specjalnym tramwajem wodnym, z pokładu którego będziemy mogli bliżej przyswajać fascynujący świat mitów. Na miejscu dostępne są również rowery wodne, dzięki którym wodne zwiedzanie będziemy mogli realizować własnym tempem.

Zatorland to prawdziwy Park Rozrywki, nie mogło więc zabraknąć pełnego szalonych atrakcji Lunaparku. Wieża Drop’n’Twis, ekstremalna karuzela Twist’n’Swing, Dinocoaster

i propozycje dla najmłodszych, zapewnią prawdziwą rozrywkę dzieciom w każdym wieku.

Spektakularne nowości

Zatorland dba, aby co roku można było odkrywać go na nowo i tym razem nie jest inaczej - do Parku trafiło aż 5 nowych atrakcji. Duże wrażenie robi nowość w Lunaparku, czyli piracka tratwa o nazwie Crazy Raft, która wszystkim małym odkrywcom przyniesie mnóstwo wrażeń i pozwoli na chwilę przeżyć sztorm u wybrzeży Wyspy Skarbów. Wodną przygodę gwarantuje także rejs łódką po specjalnie przygotowanym basenie, który znajdziecie w Parku Owadów. Jeżeli jednak Wasze dzieci wolą szaleć na lądzie, to Zatorland ma dla nich coś specjalnego - pełne skrzyżowań i znaków Miasteczko ruchu drogowego, gdzie można uczyć się zasad panujących na drogach, poruszając się w bezpiecznym samochodziku. Dla fanów nieco szybszej jazdy przygotowano nowy tor do Minigokartów. Nawet jeżeli byliście już w Zatorlandzie, to te atrakcyjne nowości sprawiają, że warto odwiedzić Park ponownie.

Jak dojechać i gdzie kupić bilety? Praktyczne informacje





Park Ruchomych Dinozaurów znajduje się w miejscowości Zator, na terenie województwa małopolskiego, niecałe 50 kilometrów od Krakowa. Dobry dojazd to nie jedyna zaleta - na zwiedzających czeka także przestronny parking. Bogata oferta gastronomiczna pozwala spędzić w Zatorlandzie cały dzień, urozmaicając zwiedzanie przystankami na smaczny obiad czy pyszne przekąski - wśród dań serwowanych przez DinoGastronomię i mniejsze punkty na terenie wszystkich parków, każdy znajdzie coś dla siebie.

Aby uniknąć kolejek, bilety do Zatorlandu można kupić online, pod adresem https://bilety.zatorland.pl/. Po przyjeździe, na bramce wejściowej wystarczy zeskanować posiadany w telefonie kod i już bez żadnych przeszkód cieszyć się zwiedzaniem. Jeżeli jednak wolicie tradycyjną metodę zakupu wejściówek, to możecie nabyć je w parkowych kasach, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa - odstępami w kolejce oraz możliwością płatności kartą.

Bieżące informacje odnośnie działania Parku znajdziecie na facebookowym profilu @ZatorlandParkRozrywki, a najlepsze zdjęcia na Instagramie @Zatorland. Na obu kontach pojawia się także mnóstwo ciekawych informacji związanych z parkowymi eksponatami, gorąco zachęcamy więc do ich obserwowania. Jeżeli publikujecie fotografię wykonaną podczas zwiedzania, oznaczcie ją hashtagiem #zatorland, a Wasze zdjęcie weźmie udział w comiesięcznym konkursie.

Podarujcie dzieciom niesamowite wspomnienia i zabierzcie je na wycieczkę do Zatorlandu!





