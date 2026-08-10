„Bez względu na porę dnia i stan pogody”. Dziś święto tych, którzy ratują nas w górach

RMF24

Dbają o nasze bezpieczeństwo i pomagają w sytuacjach kryzysowych, często ryzykując własnym życiem i zdrowiem. Szczególnie dużo pracy mają w sezonie wakacyjnym. 10 sierpnia obchodzimy Dzień przewodników i ratowników górskich.

To oni ratują turystów w górach

W Polsce działa siedem regionalnych grup Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Beskidzka, Bieszczadzka, Jurajska, Karkonoska, Krynicka, Podhalańska i Sudecka.

GOPR zabezpiecza obszar o łącznej powierzchni ponad 20 tysięcy kilometrów kwadratowych. Znajduje się na nim ponad 7 tysięcy kilometrów szlaków turystycznych i ponad 200 tras narciarskich.

Jakimi siłami dysponuje GOPR? Według oficjalnych danych z lipca 2025 r., zatrudnia 143 ratowników etatowych, których wspomaga 964 ratowników ochotników w służbie górskiej. Do tego dochodzą jeszcze kandydaci na ratowników - w ubiegłym roku było ich ponad 200.

Dobrowolnie przyrzekam pod słowem honoru, że póki zdrów będę, na każde wezwanie Naczelnika lub Jego Zastępcy – bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym. Postanowienia statutu GOPR będę przestrzegał ściśle, polecenia Naczelnika, jego zastępców, kierowników wypraw i akcji będę wykonywał rzetelnie, pamiętając, że od mego postępowania zależy zdrowie i życie ludzkie. W pełnej świadomości przyjętych na siebie trudnych obowiązków i na znak dobrej woli, powyższe przyrzeczenie przez podanie ręki Naczelnikowi potwierdzam - tak brzmi treść przyrzeczenia, składanego przez ratowników GOPR-u.



W najwyższych polskich górach o nasze bezpieczeństwo dba Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Według dostępnych danych, liczy ponad 300 osób (w tej grupie są zarówno kandydaci, ratownicy zawodowi, ochotnicy, jak i członkowie dożywotni).

Jak zostać ratownikiem górskim?

Jeśli ktoś chciałby służyć innym pomocą jako ratownik górski, musi mieć duże doświadczenie w górach i bardzo dobrą kondycję. Przechodzi przez szereg egzaminów, a także staż kandydacki.

Szczegółowe opisy procedur rekrutacyjnych można znaleźć na stronach GOPR-u i TOPR-u.

Jak można wesprzeć działanie ratowników górskich?

Funkcjonowanie GOPR-u i TOPR-u można wspierać za pośrednictwem związanych z nimi fundacji.

Fundacja Ratownictwa Tatrzańskiego TOPR ma wśród celów swojego działania m.in. rozwój ratownictwa górskiego w Tatrach, wspieranie rozwoju wyposażenia i sprzętu, wspieranie ochrony środowiska w Tatrach, a także wsparcie socjalne ratowników i ich rodzin.

Fundacja Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego powstała, aby pomagać ratownikom, a także wspierać ich rodziny oraz emerytów i rencistów w trudnych sytuacjach życiowych.

Fundacja angażuje się w rozwój ratownictwa górskiego, organizując szkolenia i promując bezpieczeństwo w górach - czytamy na jej stronie.

Obie fundacje można wspierać na kilka sposobów - np. przekazując darowizny lub 1,5 proc. podatku.

"Bez względu na porę dnia i stan pogody". Dzień Przewodników i Ratowników Górskich Czas: 09:00

„Góry potrafią być naprawdę okrutne”

O dzisiejsze święto pytany był w Radiu RMF24 rzecznik Karkonoskiego Parku Narodowego - Piotr Słowiński.

Każdy, kto w górach jest częściej, ma jakieś osobiste wspomnienia. Że zgubił szlak, mimo że był w miejscu, które odwiedzał tysiąc razy. Że zobaczył postać, której nie mógł zobaczyć, bo jej chyba nie było. Każdy ma taką historię i to czyni góry absolutnie magicznymi - tłumaczył.

Jest to też nasza kotwica na świecie. Mamy fajnie, bo wjeżdżamy A4, S3, jakąkolwiek inną drogą w stronę południa Polski, widzimy z daleka zarys świętej góry Śnieżki i już wiemy, że jesteśmy w domu - dodał Słowiński.

Rzecznik KPN podkreślał w Radiu RMF24, że na górskich szlakach można spotkać bardzo różne typy turystów.

Są zarówno ci ekstraświadomi, przygotowani, zastanawiający się, czy to jest dobry dzień na wyprawę, czy wzięli wszystko i ci, którzy rumakują. Nie myślą o żadnych konsekwencjach, bo przecież jakoś to będzie - ocenił.

Góry potrafią to zweryfikować. Nawet nie takie wysokie potrafią być naprawdę okrutne - ostrzegł Słowiński.

Bezpieczna wyprawa w góry. O czym musimy pamiętać?

O czym musimy pamiętać, gdy wybieramy się w góry? Zabierzmy naładowany telefon komórkowy, złym pomysłem nie będzie wyposażenie się także w powerbank, który może podładować komórkę w terenie.

Musimy pamiętać, że mapy standardowo dostępne na smartfonach, odpowiednie do korzystania na co dzień w miastach i na drogach, nie nadają się do nawigacji w górach – nie pokazują przebiegu szlaków lub ścieżek, wysokości etc. Dlatego przed wyruszeniem na wycieczkę należy pobrać odpowiednią aplikację z zestawem map w formacie offline, pozwalającym działać bez zasięgu sieci komórkowej - radzi GOPR.

Warto pamiętać, że wbrew pozorom kolor szlaku górskiego nie odnosi się do jego trudności. Jak wyjaśniają ratownicy, czerwony to szlak główny, niebieski – dalekobieżny, zielony – dojście do ciekawych miejsc, żółty – szlak łącznikowy, a czarny – krótki szlak lub łącznik. Nieumiejętność odczytywania tych oznaczeń może doprowadzić do niepotrzebnych komplikacji w czasie wyprawy.

Przed wyruszeniem w drogę warto zapisać sobie telefony do służb ratowniczych - 985 lub 601 100 300, a także zainstalować aplikację Ratunek, dzięki której GOPR czy TOPR będzie znał naszą aktualną pozycję.