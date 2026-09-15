Bez skierowania. Bezpłatne badania na raka płuc już od października

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W październiku ruszają pierwsze zapisy do długo wyczekiwanego, bezpłatnego programu profilaktycznego w kierunku raka płuc. Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił, że oddziały wojewódzkie rozpoczęły konkursy na realizatorów nowego projektu, który ma pomóc w skuteczniejszym i szybszym wykrywaniu zmian nowotworowych. To odpowiedź na alarmujące statystyki – rak płuc odpowiada w Polsce za ponad 20 procent wszystkich zgonów onkologicznych.

Program obejmuje pełną ścieżkę diagnostyczną. Uczestnicy mogą liczyć na wizytę kwalifikującą, badanie niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej (NDTK), konsultację z omówieniem wyników i dalszymi zaleceniami, a w razie potrzeby – także na kontrolne badania NDTK. Co ważne, świadczenia będą dostępne zarówno stacjonarnie, jak i w trybie mobilnym, co znacznie ułatwi dostęp do diagnostyki osobom z mniejszych miejscowości.

Kto może skorzystać z bezpłatnych badań?

Grupą docelową są osoby w wieku 55–74 lata z historią palenia tytoniu wynoszącą co najmniej 20 paczkolat (czyli paczka papierosów dziennie przez 20 lat). Program obejmuje zarówno obecnych palaczy, jak i tych, którzy rzucili palenie nie dawniej niż 15 lat temu. Dodatkowo, osoby w wieku 50–54 lata z podobną historią palenia i dodatkowymi czynnikami ryzyka również mogą wziąć udział w badaniach. Co istotne – nie jest wymagane skierowanie. Wystarczy zgłosić się do placówki mającej umowę z NFZ.

Bez limitów i bez skierowania

Nowy program NFZ nie przewiduje limitów – Fundusz zapłaci za każde wykonane badanie. To oznacza, że liczba przebadanych osób zależy wyłącznie od zainteresowania i dostępności placówek. Według Pawła Florka z Centrali NFZ, planowane jest wyłonienie co najmniej 32 realizatorów programu, choć liczba ta może wzrosnąć nawet do 50 w skali kraju.

Dlaczego to takie ważne?

Prognozy są niepokojące – do 2029 roku liczba nowych przypadków raka płuc w Polsce może wzrosnąć do 32,5 tys. rocznie.

Wczesne wykrycie zmian nowotworowych daje realną szansę na skuteczne leczenie i uratowanie życia. Po to właśnie resort zdrowia włączył to świadczenie do programów profilaktycznych na NFZ – podkreśla lek. Michał Dzięgielewski z Centrali NFZ.

Ile to kosztuje?

Roczny koszt realizacji programu szacowany jest na około 16 milionów złotych. W perspektywie najbliższych 10 lat wydatki mogą sięgnąć ponad 662 milionów złotych.

To inwestycja w zdrowie Polaków, która może przynieść wymierne efekty w postaci uratowanych istnień.

NFZ zapowiada, że pierwsze badania będą dostępne już w drugiej połowie października. Wszystko zależy od sprawnego rozstrzygnięcia konkursów i podpisania umów z realizatorami.