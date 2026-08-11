Będzie pomoc dla oszukanych w programie „Czyste Powietrze”. Rząd przyjął projekt ustawy

RMF24

Rząd przyjął projekt ustawy, która ma pomóc właścicielom domów jednorodzinnych poszkodowanym przez nieuczciwych wykonawców w programie „Czyste Powietrze”. Nowe przepisy zakładają m.in. zawieszenie spłaty długów oraz wsparcie państwa w dochodzeniu roszczeń od oszustów.

We wtorek Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy, która ma wesprzeć osoby poszkodowane przez nieuczciwych wykonawców w ramach programu „Czyste Powietrze”. Nowe regulacje mają na celu ochronę właścicieli domów jednorodzinnych, którzy padli ofiarą oszustw podczas realizacji inwestycji termomodernizacyjnych.

Zawieszenie spłaty długu i wsparcie państwa

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska podkreśliła, że nowe przepisy mają realnie pomóc osobom, które zostały oszukane przez wykonawców.

„Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt ustawy o pomocy poszkodowanym przez nieuczciwych wykonawców w programie Czyste Powietrze. Osoby oszukane będą mogły zawiesić spłatę długu, który powstał wskutek oszustwa, państwo wesprze ich w ściganiu sprawców i będzie dochodzić spłaty zobowiązań od oszustów” – napisała w mediach społecznościowych szefowa resortu klimatu i środowiska.

Dotychczas osoby, które przekazały zaliczki nieuczciwym firmom, a inwestycja nie została zrealizowana, musiały zwracać otrzymane środki do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Teraz, zgodnie z nową ustawą, możliwe będzie zawieszenie spłaty należności, ich umarzanie, a także bezpośrednie dochodzenie roszczeń od wykonawców przez fundusze ochrony środowiska.

Jak skorzystać z nowych przepisów?

Aby skorzystać z nowych rozwiązań, poszkodowani będą musieli złożyć odpowiedni wniosek do prokuratury oraz do wojewódzkiego funduszu. To właśnie fundusz zostanie upoważniony do dochodzenia roszczeń bezpośrednio od nieuczciwego wykonawcy, zdejmując tym samym ciężar finansowy z poszkodowanych właścicieli domów.