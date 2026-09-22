Będzie nowy zespół ds. Zondacrypto. Żurek: Mam dobrego kandydata

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„Konstruujemy nowy zespół do sprawy Zondacrypto. Mam dobrego kandydata na szefa tego zespołu śledczego, który z powodzeniem prowadzi to śledztwo” - zapowiedział podczas wtorkowej konferencji Prokurator Generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Aferą Zondacrypto zajmują się śledczy w Katowicach. Żurek przekazał, że działania w tej sprawie muszą być przeniesione na szczebel centralny - do Warszawy.

Wiemy, że nie każdy z tego zespołu jest w stanie zostawić swoją rodzinę i przenieść się do Warszawy, ale mamy już sygnały od osób z innych miejsc w Polsce, że są chętne do pracy w tym zespole, a mają umiejętności i wiedzę, które by się bardzo przydały w prowadzeniu tego śledztwa - podkreślił.

Zaznaczył, że nie ma jeszcze wybranego ostatecznego składu osobowego, ale podjęto już działania organizacyjne.

Mam dobrego kandydata na szefa tego zespołu śledczego, który z powodzeniem prowadzi to śledztwo i dzisiaj kierowanie oddziałem śląskim jest na zupełnie innych torach i prędkościach - dodał.

Waldemar Żurek ma nadzieję, że powołanie tego zespołu w Warszawie da jeszcze większe możliwości badania dowodów, których zebrano już bardzo dużo, a umiejscowienie zespołu na Śląsku ogranicza możliwości kadrowe. Podkreślił, że pracują tam jednak bardzo doświadczone osoby i chciałby, aby pracowały w Warszawie.

Śledztwo ws. Zondacrypto i zaginęcia Sylwestra Suszka

Śląskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach kieruje naczelnik prok. Marek Wełna. Objął on tę funkcję w lutym 2026 roku, zastępując odwołanego wieloletniego naczelnika prok. Tomasza Tadlę.

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia br. pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

Na początku sierpnia br. postępowanie to zostało połączone ze śledztwem toczącym się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, którego los jest nieznany od marca 2022 r. W ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto aresztowano m.in. byłego już szefa PKOl Radosława Piesiewicza.

Niedawno w mediach głośno było o decyzji, prok. Klaudii Wrzecionko-Pałki, która zrezygnowała z pracy w wydziale zajmującym się tą sprawą zaledwie po trzech tygodniach od dołączenia do zespołu.