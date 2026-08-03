Będzie nowy ambasador Ukrainy w Polsce? Bodnar wraca do Kijowa

RMF24

„Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zakończył misję w Warszawie i wraca do Kijowa, by objąć stanowisko wiceministra spraw zagranicznych” – powiadomiły w poniedziałek ukraińskie media, powołując się na wypowiedź prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Ambasador Ukriany w Polsce Wasyl Bodnar ma wrócić z Warszawy do Kijowa. Wśród kandydatów na nowego ambasadora Ukrainy w Polsce rozpatrywana jest ponoć Iryna Wereszczuk, zastępczyni szefa kancelarii prezydenckiej oraz obecny wiceszef MSZ Ołeksandr Miszczenko.

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar oraz ambasador Ukrainy w Czechach Wasyl Zwarycz mogą zostać mianowani wiceministrami spraw zagranicznych Ukrainy. Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas narady kierowników ukraińskich placówek dyplomatycznych w Kijowie w poniedziałek – napisała agencja Interfax-Ukraina.

Wasyl Bodnar był wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy w latach 2017-2021. W latach 2021-2024 był ambasadorem w Turcji. W 2024 roku objął stanowisko ambasadora Ukrainy w Polsce.

Przed Bodnarem funkcję ambasadora Ukrainy w Polsce pełnił Wasyl Zwarycz. Sprawował ją od czerwca 2022 do lipca 2024 roku. Następnie został ambasadorem Ukrainy w Czechach.