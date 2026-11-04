Będzie kolejne zgromadzenie sędziów TK. Korwin-Piotrowska wydała oświadczenie

RMF24

10 listopada odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK ws. m.in. zmiany regulaminu organizacyjnego Trybunału – przekazała sędzia Anna Korwin-Piotrowska w oświadczeniu opublikowanym na stronie TK. „Wiele kwestii działa tu po prostu trochę archaicznie” – stwierdziła.

Korwin-Piotrowska poinformowała, że wysłała do marszałka Włodzimierza Czarzastego odpis uchwały o uchwaleniu budżetu TK. Liczymy na uwzględnienie w pracach parlamentarnych tych wszystkich wydatków, które zaplanowaliśmy w planie, aby TK mógł realizować dla państwa swoje podstawowe zadania, w tym rozpoznawanie skarg konstytucyjnych – zaznaczyła.

Przekazała, że kolejni pracownicy przychodzą do TK i podejmują swoje obowiązki. Oczywiste jest, że sytuacja z piątkowej nocy wywołała również dla nich - którzy tylko i wyłącznie znali ją z telewizorów, z przekazów medialnych - bardzo silne emocje. Z wszystkimi pracownikami rozmawiam, wymaga to dużo czasu, ale jest bardzo ważne, bo Trybunał to ludzie - zaznaczyła.

Stwierdziła, że potrzebna jest poprawa organizacji pracy. Widzimy, że wiele kwestii działa tu po prostu trochę archaicznie. Trzeba zmienić przede wszystkim regulamin organizacyjny Trybunału Konstytucyjnego. Wymaga on kolejnego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, zgromadzenie takie wyznaczyliśmy na 10 listopada – zaznaczyła.

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W piątek wieczorem przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Korwin-Piotrowska - jako najstarszy stażem sędzia - została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Korwin-Piotrowskiej jako szefowej TK nie uznaje prezydent Karol Nawrocki i politycy skupieni wokół prawicy. W nocy z piątku na sobotę w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego pojawił się prezydent. Na jednym z nagrań z korytarza budynku słychać, jak Karol Nawrocki zwraca się do Anny Korwin-Piotrowskiej, Krystiana Markiewicza oraz Macieja Berka, kwestionując ich status jako sędziów TK. Państwo nie jesteście sędziami TK – mówi wyraźnie prezydent Nawrocki, odnosząc się do osób wybranych przez Sejm tej kadencji.

Jeszcze w weekend prezes Święczkowski oświadczył, że „razem z legalnymi sędziami” TK ustalili, iż nie będą brali udziału w wydarzeniach organizowanych przez „sędziów uzurpatorów”, w tym w zaplanowanym na wtorek Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK. Uzurpator nie może zwoływać Zgromadzenia Ogólnego - podkreślał.

Szef KPRP Zbigniew Bogucki zapowiedział, że kancelaria prezydenta złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku ze zwołaniem wtorkowego „wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym”. Zaznaczył, że właściwe Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK może zwołać jedynie prezes TK.