Będzie kolejne Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Chodzi o immunitet Święczkowskiego

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Kierująca Trybunałem Konstytucyjnym Anna Korwin-Piotrowska zwołała kolejne Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK na 17 listopada na godz. 9:00. Obrady mają dotyczyć wniosków o uchylenie immunitetu Bogdana Święczkowskiego, a także – w jednym przypadku – o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Kolejne Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Zajmie się wnioskami o uchylenie immunitetu

Jak poinformowała Korwin-Piotrowska w swoim zarządzeniu, 17 listopada Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK ma dotyczyć rozpoznania wniosków Prokuratora Generalnego. Chodzi m.in. o wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego.

Podczas obrad ma być także rozpatrzony wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego oraz pozbawienie wolności w postaci zatrzymania go i tymczasowego aresztowania.

W zarządzeniu wskazano również, że rozpatrywany ma być wniosek dotyczący Bartłomieja Sochańskiego, dotychczasowego wiceprezesa TK, o wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.

„Zarządzam doręczenie odpisów wniosków sędziom Bogdanowi Święczkowskiemu oraz Bartłomiejowi Sochańskiemu wraz z zawiadomieniem, że czynność wysłuchania sędziów odbędzie się w dniu 17 listopada 2026 r. o godzinie 12.00” – podsumowała Korwin-Piotrowska.

Czego dotyczą wnioski?

Wnioski o uchylenie immunitetu Święczkowskiego dotyczą m.in.: spraw systemów Pegasus i Hermes, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków poprzez uniemożliwianie sędziom TK wykonywania funkcji oraz naruszania ich praw pracowniczych oraz delegowania prokuratorów wbrew przepisom w czasie, gdy Święczkowski pełnił funkcję prokuratora krajowego.

Z kolei wniosek o uchylenie immunitetu Sochańskiego dotyczy kwestii uniemożliwiania sędziom TK wykonywania obowiązków służbowych.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek informował w tym tygodniu, że do TK w zeszły piątek oraz we wtorek łącznie trafiło sześć wniosków o uchylenie immunitetu prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz jeden wniosek o uchylenie immunitetu wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Korwin-Piotrowska informowała we wtorek, że jeszcze w środę zapozna się z wnioskami o uchylenie immunitetów na tyle, aby zdecydować „w jakich terminach, w jakiej kolejności i w jaki sposób zwołać najbliższe zgromadzenia”.