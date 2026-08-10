Będą nowe alerty SMS. MON zapowiada zmiany w systemie ostrzegania

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Mieszkańcy Polski mają otrzymywać wiadomości SMS, gdy w związku z zagrożeniem za wschodnią granicą zostaną poderwane polskie myśliwce - zapowiada w rozmowie z Wirtualną Polską wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Zmiany są następstwem incydentu z 30 lipca, gdy rosyjski pocisk manewrujący Ch-101 naruszył polską przestrzeń powietrzną i spadł na Lubelszczyźnie.

Informacje o poderwaniu myśliwców w związku z atakiem Rosji na Ukrainę będą wysyłane SMS-em; fot. Konwicki Marcin

Informacje o poderwaniu myśliwców w związku z atakiem Rosji na Ukrainę będą wysyłane SMS-em; fot. Konwicki Marcin / Shutterstock

Wiceszefowa MON mówiła w poniedziałek w Wirtualnej Polsce, że 30 lipca, podczas rosyjskiego zmasowanego ataku na zachodnią Ukrainę, gdy rosyjski pocisk manewrujący wleciał w polską przestrzeń powietrzną, system po stronie wojskowej zareagował właściwie.

Odnosząc się do oceny, że w czasie incydentu nie zadziałał system cywilnego ostrzegania, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaznaczyła, że trwają prace nad jego poprawą. Dzisiaj Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyciągają wnioski z tej lekcji - powiedziała.

Jak dodała, w rozmowach z RCB uczestniczą Sztab Generalny Wojska Polskiego i Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Chodzi o to, by - jak wskazała - aby „cały system jeszcze bardziej domknąć”.

Wiceminister obrony narodowej powiedziała, że tak jak obecnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych publicznie informuje o poderwaniu myśliwców w związku z sytuacją w Ukrainie, tak „będą teraz też informacje wysyłane SMS-em o sytuacji niebezpiecznej, jeszcze na terenie Ukrainy”.

Jeżeli nasze myśliwce będą podrywane, będziemy jeszcze więcej informacji rozsyłać, wykorzystując systemy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. O szczegółach, jak to będzie działało, to zostawiam w kompetencjach ministra spraw wewnętrznych i administracji - mówiła, pytana, czy alert RCB zostanie przesłany, jeżeli w Ukrainie będzie alarm powietrzny.

Strona wojskowa, która - jeszcze raz powiem - zadziałała w tym przypadku bez uwag, współuczestniczy też w tej poprawie jakości systemu ze strony MSWiA - podkreśliła.

Jeden dyżurny spał, inny nie dojechał. Dlaczego syreny milczały, gdy spadła rosyjska rakieta? Noc z 29 na 30 lipca 2026 roku na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Lubelszczyzny. Gdy rosyjska rakieta Ch-101 spadła na pole w Tarnawie-Kolonii, system ostrzegania ludności zawiódł na całej linii. Syreny milczały, dyżurni spali lub nie zdążyli…

Rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie

Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło w nocy z 29 na 30 lipca, podczas kolejnego rosyjskiego ataku na Ukrainę, w tym na Lwów. Do ochrony polskiego nieba skierowano myśliwce wielozadaniowe F-16, wspierane przez polskie i sojusznicze samoloty rozpoznawcze oraz natowskie tankowce powietrzne z bazy w Niemczech.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że niezidentyfikowany obiekt wykryto 30 lipca o godz. 3:40. Do jego rozpoznania i przechwycenia wysłano F-16, jednak sześć minut później obiekt zniknął z radarów. Później ustalono prawdopodobne miejsce jego upadku w pobliżu Tarnawy-Kolonii.

Wojskowy śmigłowiec Mi-24 odnalazł tam krater po uderzeniu rakiety. Pocisk spadł na niezamieszkany teren. Nikt nie ucierpiał, nie odnotowano także zniszczeń.

Rakieta została zidentyfikowana jako rosyjski pocisk manewrujący Ch-101, zdolny do przenoszenia głowicy jądrowej.

Dzień po incydencie szef MSWiA Marcin Kierwiński informował, że w ciągu kilkunastu tygodni ma ruszyć specjalna aplikacja dotycząca ostrzegania ludności. Jak zaznaczał, priorytetem jest budowa nowoczesnego i skutecznego systemu reagowania na zagrożenia.