Będą dwa nowe święta państwowe? „W resorcie kultury trwają prace”

RMF24

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracuje nad nowymi regulacjami dotyczącymi świąt państwowych. Zmiany mają objąć m.in. 15 sierpnia oraz 2 maja, a także uporządkować zasady korzystania z symboli narodowych. Czy już wkrótce czeka nas rewolucja w kalendarzu świąt?

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiada zmiany w przepisach dotyczących świąt państwowych oraz symboli narodowych. Jak informuje „Rzeczpospolita”, resort pracuje nad projektem ustawy, która ma kompleksowo uregulować kwestie związane z symboliką państwową, a także uporządkować obchody najważniejszych świąt.

Obecnie 15 sierpnia jest formalnie świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, choć tego dnia obchodzone jest również Święto Wojska Polskiego. Jednak, jak zauważa gazeta, „tego dnia nie ma m.in. obowiązku wywieszania flagi. Ministerstwo chce to zmienić”.

Wiceminister kultury Maciej Wróbel podkreśla, że trwają prace nad projektem ustawy o znakach Państwa i Narodu Polskiego.

W resorcie kultury trwają prace nad projektem ustawy o znakach Państwa i Narodu Polskiego, która w kompleksowy sposób ureguluje kwestie dotyczące symboliki państwowej. MKiDN planuje również podjęcie prac legislacyjnych obejmujących uporządkowanie kwestii związanych ze świętami państwowymi – informuje Wróbel.

W tym kontekście należałoby się zgodzić z postulatem, aby wprowadzić w formie ustawowej święto państwowe pod nazwą upamiętniającą rocznicę Bitwy Warszawskiej – dodał.

Zmiany mogą dotyczyć również 2 maja, który obecnie obchodzony jest jako Dzień Flagi. Ministerstwo rozważa rozszerzenie tego święta na Dzień Flagi i Orła Białego, co miałoby podkreślić znaczenie obu najważniejszych symboli narodowych.

Nowe regulacje mają na celu nie tylko uporządkowanie kalendarza świąt, ale także wzmocnienie tożsamości narodowej i zwiększenie świadomości społecznej na temat polskich symboli państwowych.