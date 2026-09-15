Bat na najem krótkoterminowy podzielił Polaków. Wyniki najnowszego sondażu Opinia24 dla RMF FM

RMF24

30 proc. Polaków popiera projekt ustawy przyznający wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym prawo zakazywania najmu krótkoterminowego mieszkań – wynika z sondażu przygotowanego przez Opinia24 dla RMF FM. Zgodnie z zapowiedzą premiera Donalda Tuska ustawa ma wejść w całości dopiero w 2028 roku, a już teraz wzbudza wiele kontrowersji. Najnowsze badanie pokazuje, że restrykcje mają tylu przeciwników, ilu zwolenników, a najbardziej sceptyczni wobec zmian są młodzi ludzie oraz mieszkańcy największych miast.

Tylko 30 proc. Polaków za zakazem najmu krótkoterminowego przez wspólnoty

Tylko 30 proc. Polaków za zakazem najmu krótkoterminowego przez wspólnoty / Shutterstock

Krótki najem a kryzys mieszkaniowy w Europie

Brak przystępnych cenowo mieszkań jest jednym z najpoważniejszych problemów nie tylko Polaków, ale mieszkańców całej Unii Europejskiej. W niektórych miastach, dzielnicach czy miejscowościach turystycznych ceny mieszkań są szczególnie wysokie. Jednym z czynników, pogłębiających ten kryzys, jest pojawianie się na rynku coraz większej liczby mieszkań na wynajem krótkoterminowy.

Rząd zapowiada rewolucję: Decyzja w rękach mieszkańców

Wiele państw i miast zaczęło wprowadzać własne ograniczenia. Także rząd Donalda Tuska zapowiada rewolucję w najmie krótkoterminowym. Przywrócone mają być przepisy uprawniające gminy, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe do zakazywania najmu krótkoterminowego. Wszędzie tam, gdzie zagrożony będzie porządek, bezpieczeństwo, elementarny komfort życia mieszkańców, tam będzie można podjąć decyzje wykluczające tego typu biznesy – mówi szef rządu. Takie zakazy miałyby zacząć obowiązywać od 2028 roku.

Wchodzą nowe przepisy w wynajmowanych lokalach. „Większość nawet nie ma pojęcia” Od 30 czerwca zaczynają obowiązywać nowe przepisy przeciwpożarowe, które znacząco zmieniają standardy bezpieczeństwa w obiektach wynajmowanych krótkoterminowo. Każdy pokój przeznaczony dla turystów, w którym znajdują się łóżka, musi być wyposażony…

Polacy podzieleni. Kto popiera zakazy, a kto jest przeciw?

Takie rozwiązanie popiera 30 proc. Polaków – wynika z sondażu Opinia24, przeprowadzonego na zlecenie RMF FM. 11 proc. ankietowanych takie rozwiązanie popiera „zdecydowanie”, a 19 proc. „raczej” popiera.

Przeciwnego zdania jest niewiele więcej osób, bo 33 proc. respondentów.

ŹRÓDŁO: OPINIA24 / materiały udostępnione

Projekt częściej popierają starsi badani (35 proc.) oraz wyborcy Koalicji Obywatelskiej (43 proc.). Negatywną opinię wyrażają najczęściej osoby w wieku 40-49 lat (45 proc.), osoby z wyższym wykształceniem (39 proc.) oraz wyborcy Konfederacji (51 proc.)

Co ciekawe, najmniejsze poparcie dla zmian w przepisach dotyczących najmu krótkoterminowego jest wśród osób młodszych (18-29 lat) oraz mieszkańców dużych miast.

ŹRÓDŁO: OPINIA24 / materiały udostępnione

Warto dodać, że 17 proc. badanych nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie, czy popierają projekt ustawy przyznający wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym prawo do zakazywania najmu krótkoterminowego. Natomiast 20 proc. w ogóle nie słyszało o takim projekcie.

Badanie przeprowadzono w dniach 7-9 września techniką mixed-mode na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski N=1001

Koniec z szarą strefą? Powstanie centralny rejestr

Szacuje się, że Polsce najmem krótkoterminowym objętych jest nawet do 100 tysięcy mieszkań. Ile dokładnie? Nie wiadomo, ponieważ brakuje jednej spójnej ewidencji. Centralny Wykaz Turystyczny Obiektów Noclegowych ma dopiero powstać. Przedsiębiorcy zamierzający świadczyć usługi hotelarskie „w innym obiekcie niż obiekt hotelarski”, a także rolnicy chcący prowadzić usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym, będą zobowiązani zgłosić obiekt do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.