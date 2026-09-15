Bat na najem krótkoterminowy podzielił Polaków. Wyniki najnowszego sondażu Opinia24 dla RMF FM

Krótki najem a kryzys mieszkaniowy w Europie
Brak przystępnych cenowo mieszkań jest jednym z najpoważniejszych problemów nie tylko Polaków, ale mieszkańców całej Unii Europejskiej. W niektórych miastach, dzielnicach czy miejscowościach turystycznych ceny mieszkań są szczególnie wysokie. Jednym z czynników, pogłębiających ten kryzys, jest pojawianie się na rynku coraz większej liczby mieszkań na wynajem krótkoterminowy.
Rząd zapowiada rewolucję: Decyzja w rękach mieszkańców
Wiele państw i miast zaczęło wprowadzać własne ograniczenia. Także rząd Donalda Tuska zapowiada rewolucję w najmie krótkoterminowym. Przywrócone mają być przepisy uprawniające gminy, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe do zakazywania najmu krótkoterminowego. Wszędzie tam, gdzie zagrożony będzie porządek, bezpieczeństwo, elementarny komfort życia mieszkańców, tam będzie można podjąć decyzje wykluczające tego typu biznesy – mówi szef rządu. Takie zakazy miałyby zacząć obowiązywać od 2028 roku.
Polacy podzieleni. Kto popiera zakazy, a kto jest przeciw?
Takie rozwiązanie popiera 30 proc. Polaków – wynika z sondażu Opinia24, przeprowadzonego na zlecenie RMF FM. 11 proc. ankietowanych takie rozwiązanie popiera „zdecydowanie”, a 19 proc. „raczej” popiera.
Przeciwnego zdania jest niewiele więcej osób, bo 33 proc. respondentów.
Projekt częściej popierają starsi badani (35 proc.) oraz wyborcy Koalicji Obywatelskiej (43 proc.). Negatywną opinię wyrażają najczęściej osoby w wieku 40-49 lat (45 proc.), osoby z wyższym wykształceniem (39 proc.) oraz wyborcy Konfederacji (51 proc.)
Co ciekawe, najmniejsze poparcie dla zmian w przepisach dotyczących najmu krótkoterminowego jest wśród osób młodszych (18-29 lat) oraz mieszkańców dużych miast.
Warto dodać, że 17 proc. badanych nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie, czy popierają projekt ustawy przyznający wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym prawo do zakazywania najmu krótkoterminowego. Natomiast 20 proc. w ogóle nie słyszało o takim projekcie.
- Badanie przeprowadzono w dniach 7-9 września techniką mixed-mode na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski N=1001
Koniec z szarą strefą? Powstanie centralny rejestr
Szacuje się, że Polsce najmem krótkoterminowym objętych jest nawet do 100 tysięcy mieszkań. Ile dokładnie? Nie wiadomo, ponieważ brakuje jednej spójnej ewidencji. Centralny Wykaz Turystyczny Obiektów Noclegowych ma dopiero powstać. Przedsiębiorcy zamierzający świadczyć usługi hotelarskie „w innym obiekcie niż obiekt hotelarski”, a także rolnicy chcący prowadzić usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym, będą zobowiązani zgłosić obiekt do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.