Własny basen w ogrodzie to marzenie wielu z nas. Przeszkodą często bywa niewielka dostępna przestrzeń, która nie pozwala na wybudowanie murowanej konstrukcji. Na szczęście istnieje bardzo proste rozwiązanie tego problemu – wystarczy postawić na mniejszy i bardziej praktyczny basen stelażowy. Jakie korzyści przynosi taki wybór?

/ Materiały prasowe

Baseny stelażowe do małych ogrodów

Aranżacja ogrodu o niewielkiej powierzchni nie należy do najprostszych zadań. Każdy metr kwadratowy powinien zostać wykorzystany w jak najbardziej przemyślany sposób, by cieszył oko i jednocześnie spełniał swoje praktyczne funkcje. Wielu osobom wydaje się, że w małym ogródku nie ma miejsca na basen. I rzeczywiście, trudno byłoby zmieścić w nim jego tradycyjną, murowaną wersję, jednak bez problemu znajdzie się przestrzeń na basen stelażowy okrągły.

Tego rodzaju konstrukcja to fantastyczna propozycja dla wszystkich tych, którzy chętnie ochłodziliby się w czasie upalnych, letnich dni, ale nie mają ochoty na trwałe zmiany w swoim ogrodzie. Baseny stelażowe Bestway dostępne w sklepie Dollo występują w kilku różnych wymiarach - najmniejsze liczą sobie zaledwie 3 metry średnicy. Dzięki temu zmieszczą się niemal w każdym ogrodzie, nawet tym o niewielkich rozmiarach. Jednocześnie takie wymiary pozwalają na to, by ze zbiornika korzystało nawet kilka dorosłych osób, co czyni go prawdziwym hitem wszelkich ogrodowych przyjęć i letnich spotkań przy grillu. Baseny stelażowe oferowane przez Dollo są dostępne pod adresem https://dollo.pl/turystyka_i_ogrod/baseny_ogrodowe/baseny_stelazowe.html.

Dlaczego warto mieć basen ogrodowy?

Własny basen to niespełnione marzenie wielu osób. Kojarzy się z luksusem i wygodą. Z tego powodu tak wielu z nas uznaje go za coś nieosiągalnego. Tymczasem dzięki nowoczesnym rozwiązaniem właściwie każdy ma szansę zażywać orzeźwiających kąpieli w swoim ogrodzie.

Korzyści z posiadania własnego basenu stelażowego są trudne do przecenienia. Przede wszystkim używanie go stanowi ogromną przyjemność i zapewnia relaks po ciężkim dniu spędzonym w pracy. Oczywiście można się wówczas udać na ogólnodostępną pływalnię, jednak z pewnością nie zapewni nam ona prywatności i swobody, nie wspominając o wysokich kosztach, jakie generują bilety lub karnety dla całej rodziny.

Nie sposób nie wspomnieć również o entuzjazmie dzieci, jaki wywołuje basen stelażowy. Rozmiary konstrukcji sprawiają, że jest on całkowicie bezpieczny dla najmłodszych. Kupno basenu sprawia, że nie musimy się martwić o atrakcje dla maluchów podczas przyjęć urodzinowych, rodzinnych spotkań czy grillowania ze znajomymi. Możliwość pluskania się w wodzie bez wątpienia zapewni dzieciom zajęcie na długi czas.

Zalety basenów stelażowych

Baseny stelażowe mają wiele zalet, którymi nie mogą się pochwalić ich odpowiedniki innego rodzaju. Przede wszystkim są przenośne, co oznacza, że w każdej chwili można zmienić ich położenie i dostosować je do aktualnych potrzeb. Ma to szczególne znaczenie w przypadku małych ogrodów, w których cała dostępna przestrzeń musi być wykorzystywana w możliwie najwydajniejszy sposób.

Oprócz tego rozłożenie konstrukcji jest niezwykle proste, dzięki czemu właściciele mogą uniknąć dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem ekipy budowlanej. Baseny stelażowe Bestway sprzedawane są w zestawach z pompą filtrującą, akcesoriami potrzebnymi do jej podłączenia, matą ochronną, chemią basenową, wkładem filtrującym, pokrywą ochronną, łatkami naprawczymi, termometrem, siatką do wyławiania liści i innych odpadów, a nawet piłką plażową. Basen stelażowy z pompą to nie tylko wygodne, ale również bardzo ekonomiczne rozwiązanie, które pozwala na nalanie wody tylko raz w całym sezonie kąpielowym.