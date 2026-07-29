Bank nie dopełnił obowiązków. Jest milionowa kara

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Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) karę pieniężną w wysokości 5,1 miliona złotych. Decyzja ta jest efektem wykrycia nieprawidłowości w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Informację o nałożonej karze bank przekazał w oficjalnym komunikacie giełdowym.

Bank Ochrony Środowiska przekazał w środę, że decyzja KNF datowana jest na 24 lipca i dotyczy niedopełnienia obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Co na to bank?

„Bank informuje, że wskazane w decyzji nieprawidłowości zostały już usunięte, a stosowne działania naprawcze oraz usprawniające zostały wdrożone przed wydaniem decyzji. Bank analizuje treść otrzymanej decyzji oraz podejmie dalsze działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozważy wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy” - poinformował BOŚ.

Postępowanie dotyczyło czynności kontrolnych prowadzonych w BOŚ od 14 listopada 2019 r. do 24 stycznia 2020 r. i obejmowało zakres od 13 lipca 2018 r. do 24 stycznia 2020 r.

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Do kogo należy BOŚ?

BOŚ na swojej stronie podaje, że jest „wyspecjalizowanym bankiem pierwszego wyboru” dla klientów, którzy realizują lub chcą realizować inwestycje proekologiczne. Jego misją jest wspieranie zielonej transformacji.

Większościowym akcjonariuszem Banku Ochrony Środowiska (58,05 proc.) jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.