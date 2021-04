Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś w bardzo ostrych słowach skomentował dzisiejsze działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego w domu jego syna, Jakuba Banasia. Ocenił, że mają one związek z zapowiadanym na 18 maja opublikowaniem wyników kontroli ws. tzw. wyborów kopertowych z 2020 r. To przypomina mi czasy bolszewickie, kiedy po ogłoszeniu stanu wojennego za to, że byłem patriotą wiernym Polsce i "Solidarności", zostałem aresztowany i skazany na 4 lata więzienia" - mówił Banaś. "Dzisiaj, w rzekomo wolnej niepodległej Polsce, obecna władza robi to samo. Kto się z nią nie zgadza, na podstawie pomówień może być w każdej chwili aresztowany i skazany. To w czystej postaci państwo policyjne" - ocenił.

Marian Banaś /NIK /Materiały prasowe

