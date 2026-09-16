Balkonowa rewolucja: Sąsiad już nie będzie mógł podglądać

RMF24

20 września w życie wchodzą nowe warunki techniczne dla budynków wielorodzinnych. Zmiany, które przygotowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, mają na celu poprawę komfortu i prywatności mieszkańców. Od teraz deweloperzy będą zobowiązani do montowania pełnych przegród między balkonami znajdującymi się na jednej płycie. To koniec z sytuacjami, w których sąsiad mógł swobodnie zerkać na nasz balkon przez ażurową, niską ściankę.

Nowe przepisy to odpowiedź na wieloletnie postulaty lokatorów, którzy skarżyli się na brak prywatności na balkonach. Dotychczasowe rozwiązania, takie jak niskie, ażurowe ścianki, nie zapewniały wystarczającej ochrony przed wzrokiem sąsiadów.

Jakie wymagania musi spełniać nowa przegroda?

Nowe przepisy są bardzo precyzyjne. Przegroda oddzielająca balkony musi być pełna – bez żadnych otworów czy prześwitów, które mogłyby obniżać jej skuteczność. Jej szerokość powinna odpowiadać głębokości balkonu, pomniejszonej o szerokość balustrady.

W przypadku balkonów o głębokości co najmniej 2 metrów, minimalna szerokość przegrody wynosi właśnie 2 metry.

Co ważne, nowe zasady dotyczą nie tylko balkonów, ale również loggii, które stykają się ze sobą w budynkach wielorodzinnych.

Kogo obejmą nowe przepisy?

Nowe rozporządzenie będzie stosowane wobec wszystkich inwestycji budowlanych rozpoczętych od dnia wejścia w życie przepisów, czyli od 20 września 2026 roku.

Wyjątek stanowią budynki wpisane do rejestru zabytków – w zakresie objętym ochroną konserwatorską nowe wymogi nie będą obowiązywać.

Rozporządzenie przeszło już wszystkie niezbędne etapy notyfikacji i jest gotowe do wdrożenia.