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„Bądź przygotowany”. Alert RCB rozesłany, ale strona nie działa

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 31 lipca (09:18)

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert z informacją "Bądź przygotowany. Pobierz rządowy Poradnik Bezpieczeństwa". Problem polega na tym, że strona, do której odsyła wiadomość, nie działa.

„Bądź przygotowany”. Alert RCB rozesłany, ale strona nie działa
Rano RCB rozesłało alert, zdj. ilustracyjne, autor progressman /Shutterstock
  • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert z linkiem do Poradnika Bezpieczeństwa.
  • Strona z poradnikiem jednak nie działa.
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Link z alertu RCB nie działa

Jak usłyszał dziennikarz RMF FM Jakub Rybski, sprawdzane są przyczyny tego błędu. Przed godz. 9 rzeczniczką MSWiA Karolina Gałecka powiedziała reporterowi RMF FM, że w momencie rozsyłki SMS-a link działał. Jednak, gdy alert został wysłany do wszystkich w Polsce i ludzie zaczęli klikać w link, najprawdopodobniej doszło do przeciążenia serwerów rządowej strony.

Dziś rano pojawiły się problemy z dostępem do niektórych stron rządowych. Nie można wejść na strony kancelarii premiera czy ministerstw. 

To przejściowe problemy, związane z dużą liczbą wejść na strony, bez żadnych problemów technicznych – zapewnił rano dyrektor biura komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji Marek Gieorgica.

Co znajdziemy w Poradniku Bezpieczeństwa?

Poradnik Bezpieczeństwa został opracowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To praktyczna broszura, która ma pomóc przygotować się na różnego rodzaju zagrożenia – od klęsk żywiołowych po sytuacje militarne. Do tej pory była wysyłana w wersji drukowanej do gospodarstw domowych w całej Polsce.

W poradniku znajdziemy m.in. szczegółowe informacje o sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych

W Polsce obowiązują dwa podstawowe sygnały alarmowe: ogłoszenie alarmu oraz odwołanie alarmu. Ogłoszenie alarmu to ciągły, modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty. Odwołanie alarmu sygnalizowane jest natomiast przez ciągły, jednostajny dźwięk syreny, również przez 3 minuty.

Co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym?

Poradnik zawiera także praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania tzw. plecaka ewakuacyjnego. Wśród najważniejszych rzeczy, które powinny się w nim znaleźć, są: 

  • butelkowana woda, 
  • apteczka, 
  • dokumenty, 
  • gotówka, 
  • podstawowe środki higieny. 

Wszystko po to, by w razie konieczności szybkiej ewakuacji mieć pod ręką najpotrzebniejsze rzeczy.

Jak szukać oznaczonego miejsca schronienia?

Co zrobić, jeśli nie można ukryć się w oznaczonym miejscu schronienia? Poradnik odpowiada i na to pytanie, podając alternatywne rozwiązania oraz miejsca, gdzie można uzyskać informacje o najbliższych schronach. 

Lokalizacje miejsc schronienia można sprawdzić w urzędzie gminy, jednostkach Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożarnej oraz na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/kgpsp.

 

Poradnik bezpieczeństwa wzorowany na broszurze ze Szwecji

Prace nad poradnikiem trwały od początku 2025 roku. Zaangażowanych było blisko 60 ekspertów z różnych dziedzin – od bezpieczeństwa po logistykę. Inspiracją była m.in. broszura wydana przez rząd Szwecji, która cieszy się dużym uznaniem wśród mieszkańców tego kraju.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: alert RCB poradnik bezpieczeństwa

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