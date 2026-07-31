„Bądź przygotowany”. Alert RCB rozesłany, ale strona nie działa

RMF24

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert z informacją "Bądź przygotowany. Pobierz rządowy Poradnik Bezpieczeństwa". Problem polega na tym, że strona, do której odsyła wiadomość, nie działa.

Link z alertu RCB nie działa

Jak usłyszał dziennikarz RMF FM Jakub Rybski, sprawdzane są przyczyny tego błędu. Przed godz. 9 rzeczniczką MSWiA Karolina Gałecka powiedziała reporterowi RMF FM, że w momencie rozsyłki SMS-a link działał. Jednak, gdy alert został wysłany do wszystkich w Polsce i ludzie zaczęli klikać w link, najprawdopodobniej doszło do przeciążenia serwerów rządowej strony.

Dziś rano pojawiły się problemy z dostępem do niektórych stron rządowych. Nie można wejść na strony kancelarii premiera czy ministerstw.

To przejściowe problemy, związane z dużą liczbą wejść na strony, bez żadnych problemów technicznych – zapewnił rano dyrektor biura komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji Marek Gieorgica.

Sygnały alarmowe w Polsce: Jakie są ich rodzaje i co oznaczają? W sytuacjach kryzysowych liczy się każda sekunda. Właściwe rozpoznanie sygnałów ostrzegawczych oraz odpowiednia reakcja mogą uratować życie i zdrowie. W Polsce mamy kilka kanałów ostrzegania, które wzajemnie się uzupełniają.

Co znajdziemy w Poradniku Bezpieczeństwa?

Poradnik Bezpieczeństwa został opracowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To praktyczna broszura, która ma pomóc przygotować się na różnego rodzaju zagrożenia – od klęsk żywiołowych po sytuacje militarne. Do tej pory była wysyłana w wersji drukowanej do gospodarstw domowych w całej Polsce.

W poradniku znajdziemy m.in. szczegółowe informacje o sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych.

W Polsce obowiązują dwa podstawowe sygnały alarmowe: ogłoszenie alarmu oraz odwołanie alarmu. Ogłoszenie alarmu to ciągły, modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty. Odwołanie alarmu sygnalizowane jest natomiast przez ciągły, jednostajny dźwięk syreny, również przez 3 minuty.

Mieszkańcy Tarnawy-Kolonii wciąż w szoku. „Gdyby to poleciało na wioskę, to zagłada” Potężny huk obudził ich tuż przed godz. 4 nad ranem. To była bardzo niespokojna noc w niewielkiej Tarnawie-Kolonii na Lubelszczyźnie. Polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez niezidentyfikowany obiekt, który spadł na pole, pozostawiając…

Co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym?

Poradnik zawiera także praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania tzw. plecaka ewakuacyjnego. Wśród najważniejszych rzeczy, które powinny się w nim znaleźć, są:

butelkowana woda,

apteczka,

dokumenty,

gotówka,

podstawowe środki higieny.

Wszystko po to, by w razie konieczności szybkiej ewakuacji mieć pod ręką najpotrzebniejsze rzeczy.

Polska poderwała myśliwce. Mieszkańców Lublina obudziły syreny alarmowe Dźwięk syren alarmowych obudził przed 4 rano mieszkańców wschodniej Polski. Alarm słyszany był między innymi w Lublinie. Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu dyżurnych myśliwców w związku z uderzeniami…

Jak szukać oznaczonego miejsca schronienia?

Co zrobić, jeśli nie można ukryć się w oznaczonym miejscu schronienia? Poradnik odpowiada i na to pytanie, podając alternatywne rozwiązania oraz miejsca, gdzie można uzyskać informacje o najbliższych schronach.

Lokalizacje miejsc schronienia można sprawdzić w urzędzie gminy, jednostkach Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożarnej oraz na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/kgpsp.

Śledczy skończyli prace w Tarnawie-Kolonii. Lej po rakiecie zasypany Prokuratorzy zakończyli w czwartek wieczorem czynności w miejscu upadku rakiety w Tarnawie-Kolonii (woj. lubelskie). Śledczy zabezpieczyli liczne fragmenty pocisku, a w piątek przeprowadzą ich szczegółowe oględziny z udziałem eksperta z Ukrainy.

Poradnik bezpieczeństwa wzorowany na broszurze ze Szwecji

Prace nad poradnikiem trwały od początku 2025 roku. Zaangażowanych było blisko 60 ekspertów z różnych dziedzin – od bezpieczeństwa po logistykę. Inspiracją była m.in. broszura wydana przez rząd Szwecji, która cieszy się dużym uznaniem wśród mieszkańców tego kraju.