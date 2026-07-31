„Bądź przygotowany”. Alert RCB rozesłany, ale strona nie działa

Link z alertu RCB nie działa
Jak usłyszał dziennikarz RMF FM Jakub Rybski, sprawdzane są przyczyny tego błędu. Przed godz. 9 rzeczniczką MSWiA Karolina Gałecka powiedziała reporterowi RMF FM, że w momencie rozsyłki SMS-a link działał. Jednak, gdy alert został wysłany do wszystkich w Polsce i ludzie zaczęli klikać w link, najprawdopodobniej doszło do przeciążenia serwerów rządowej strony.
Dziś rano pojawiły się problemy z dostępem do niektórych stron rządowych. Nie można wejść na strony kancelarii premiera czy ministerstw.
To przejściowe problemy, związane z dużą liczbą wejść na strony, bez żadnych problemów technicznych – zapewnił rano dyrektor biura komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji Marek Gieorgica.
Co znajdziemy w Poradniku Bezpieczeństwa?
Poradnik Bezpieczeństwa został opracowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To praktyczna broszura, która ma pomóc przygotować się na różnego rodzaju zagrożenia – od klęsk żywiołowych po sytuacje militarne. Do tej pory była wysyłana w wersji drukowanej do gospodarstw domowych w całej Polsce.
W poradniku znajdziemy m.in. szczegółowe informacje o sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych.
W Polsce obowiązują dwa podstawowe sygnały alarmowe: ogłoszenie alarmu oraz odwołanie alarmu. Ogłoszenie alarmu to ciągły, modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty. Odwołanie alarmu sygnalizowane jest natomiast przez ciągły, jednostajny dźwięk syreny, również przez 3 minuty.
Co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym?
Poradnik zawiera także praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania tzw. plecaka ewakuacyjnego. Wśród najważniejszych rzeczy, które powinny się w nim znaleźć, są:
- butelkowana woda,
- apteczka,
- dokumenty,
- gotówka,
- podstawowe środki higieny.
Wszystko po to, by w razie konieczności szybkiej ewakuacji mieć pod ręką najpotrzebniejsze rzeczy.
Jak szukać oznaczonego miejsca schronienia?
Co zrobić, jeśli nie można ukryć się w oznaczonym miejscu schronienia? Poradnik odpowiada i na to pytanie, podając alternatywne rozwiązania oraz miejsca, gdzie można uzyskać informacje o najbliższych schronach.
Lokalizacje miejsc schronienia można sprawdzić w urzędzie gminy, jednostkach Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożarnej oraz na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/kgpsp.
Poradnik bezpieczeństwa wzorowany na broszurze ze Szwecji
Prace nad poradnikiem trwały od początku 2025 roku. Zaangażowanych było blisko 60 ekspertów z różnych dziedzin – od bezpieczeństwa po logistykę. Inspiracją była m.in. broszura wydana przez rząd Szwecji, która cieszy się dużym uznaniem wśród mieszkańców tego kraju.