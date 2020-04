Pandemia koronawirusa zmusiła nas do zmiany dotychczasowego trybu życia – wielu z nas musi pracować zdalnie, a dodatkowo nie możemy swobodnie udać się na zakupy, np. po laptopa do pracy czy dla dziecka do nauki online. W tym przypadku z pomocą przychodzi Media Expert! Z myślą o bezpieczeństwie swoich klientów, sklep oferuje usługę zakupów internetowych bez potrzeby wychodzenia z domu z dostawą pod drzwi! Sprawdź, jak to działa i jakie trzeba spełnić kryteria, by móc skorzystać z takiego rozwiązania.

/ Materiały prasowe Kupuj bezpiecznie w Media Expert! Z uwagi na aktualną sytuację zaleca się ograniczenie wychodzenia z domu. Dopuszczalne są głównie spacery z psem, wyjście do pracy, a także udanie się po ważne zakupy do sklepu. Z tego powodu coraz więcej osób wybiera zakupy online. Nasze potrzeby nie ograniczają się tylko do zakupów spożywczych. Czasami może być konieczny np. zakup nowej pralki, zmywarki czy lodówki. Ponadto, koronawirus wymusił na nas reorganizację dotychczasowego trybu pracy na home office. Wiele osób może potrzebować na przykład słuchawek z mikrofonem lub laptopa do nauki zdalnej dla swojego dziecka. Wówczas warto skorzystać z oferty Media Expert, który z myślą o bezpieczeństwie swoich klientów, oferuje zakupy z dostawą pod wskazany adres. Wystarczy, że zamówimy wybrany przez nas produkt, wybierając wysyłkę kurierską. Warto pamiętać, że najbezpieczniejszą opcją jest płatność przelewem internetowym lub za pomocą karty płatnicze u kuriera. / Materiały prasowe Co warto kupić podczas izolacji? Niezaprzeczalnie nasze potrzeby podczas pandemii koronawirusa uległy zmianom. Jeśli chodzi o codzienne potrzeby, to zdecydowanie chętniej gotujemy w domu, unikając zamawiania jedzenia na wynos. Może warto zatem rozważyć zakup urządzeń do kuchni? W ofercie Media Expert znajdziesz między innymi multicookery, wypiekacze do chleba, blendery i grille elektryczne. Jedno jest pewne - po opanowaniu pandemii umiejętności kulinarne wielu z nas będą mistrzowskie! Jeśli szukasz sprzętu do kuchni, sprawdź promocję "Ugotujmy coś razem w domu".

/Materiały prasowe Osoby, które posiadają przydomowy ogródek, mogą cieszyć się świeżym powietrzem częściej, niż osoby zamieszkujące blokowiska. Wolny czas warto więc poświęcić na prace wkoło domu, aby móc cieszyć się pięknym otoczeniem w kolejnych miesiącach. Sprawdź aktualne promocje sprzętu ogrodowego tutaj. RMF 24