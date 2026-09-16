Aż 83 tys. zł za czesne. Oto najdroższe kierunki studiów w nadchodzącym roku akademickim

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Studia w Polsce z roku na roku stają się coraz droższe. Najlepiej świadczą o tym stawki czesnego za rok nauki, jakie opublikowały polskie uczelnie. Okazuje się, że najwięcej za „inwestycję w edukację” zapłacą studenci medycyny i stomatologii. W obu przypadkach rok nauki na tych kierunkach to koszt ponad 50 tysięcy złotych.

Z początkiem października rusza nowy rok akademicki 2026/2027. Już wiadomo, że dla studentów, którzy zdecydowali się na płatne studia będzie kosztowny. Zwłaszcza, jeśli chce się kształcić na kierunkach medycznych. Uczelnie podwyższyły bowiem stawki.

Uczelnie medyczne podniosły stawki za czesne

W tej klasyfikacji przodują uczelnie o profilu medycznym. Okazuje się, że rok nauki na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku stomatologia wyniesie prawie 59 tysięcy złotych. Niewiele tańsza będzie medycyna, za którą student, który dostanie się na ten kierunek, będzie musiał wydał 53 tysiące.

Jak pisze serwis dziennik.pl, wysokość stawek ma związek z większą ilością maturzystów. To z kolei efekt reformy sprzed ponad dekady, gdy część rocznika sześciolatków poszła do pierwszej klasy. Resort zdrowia nie opublikował jeszcze limitu miejsc na publicznych uczelniach medycznych w nadchodzącym roku akademickim. Równie drogą inwestycją są studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z danych opublikowanych przez krakowską uczelnię wynika, że jednorazowa opłata roczna na medycynie wynosi 68 tysięcy złotych, co daje 408 tys. zł za wszystkie lata nauki. Jeszcze droższa jest tam stomatologia, za którą trzeba odpowiednio zapłacić 70 tys. zł rocznej opłaty i 450 tysięcy złotych kwoty za całe studia.

Także nauka na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunkach medycznych nie należy do tanich. Jednorazowa opłata roczna na kierunku medycyna to koszt 68,5 tys. zł, co daje 417 tysięcy za cały tok studiów. Z kolei maturzysta chcący kontynuować naukę na stomatologii musi liczyć się z kosztem 83,6 tys. złotych jednorazowej opłaty i 418 tys. zł za wszystkie lata studiów. Do tych stawek należy doliczyć koszty utrzymania, które ponosi student podejmujący naukę w obcym mieście.

Tyle zapłacą studenci w nowym roku za akademik czy mieszkanie. Niektóre ceny zwalają z nóg Akademik czy mieszkanie 2026/2027? Sprawdzamy, ile studenci zapłacą za miejsce w domu studenckim, prywatny akademik, pokój oraz kawalerkę. Ceny najmu w największych miastach, m.in. w Warszawie i Krakowie, sięgają nawet kilku tysięcy złotych…

Pewnym rozwiązaniem, z którego korzystają studenci, jest kredyt studencki. Uczelnie przyznają go cały okres studiów, a po ich ukończeniu można ubiegać się o umorzenie płatności. Warunkiem, który taka osoba musi spełnić, jest przepracowanie 10 lat w Polsce.