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Awaryjne lądowanie samolotu linii Wizzair w Gdańsku

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 lipca (11:16)

Wtorkowy lot Wizzair z Bergen w Norwegii do Warszawy Modlin zakończył się niespodziewanie w Gdańsku. Jak informuje reporter RMF FM, powodem zmiany trasy była usterka techniczna wykryta podczas lotu. Załoga poprosiła o zgodę na wcześniejsze lądowanie.

Awaryjne lądowanie samolotu linii Wizzair w Gdańsku
Zdj. poglądowe /Shutterstock

Usterka techniczna była przyczyną przekierowania samolotu linii Wizzair lecącego z Bergen w Norwegii do Warszawy.

Maszyna ostatecznie została przekierowana do Gdańska. 

Jak informuje reporter RMF FM Igor Skrzypek o wcześniejsze lądowanie poprosiła załoga samolotu, po zauważeniu usterki.

Pierwotnie samolot miał lądować w Porcie Lotniczym Warszawa Modlin. 

Na razie nie wiadomo, czy podróż zostanie kontynuowana tym samym samolotem, czy też linia lotnicza zdecyduje się na podstawienie innej maszyny. 

Pasażerowie czekają na dalsze instrukcje od przewoźnika.

Źródło: RMF FM
Tagi: awaria samolotu

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