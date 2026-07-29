Awaryjne lądowanie samolotu linii Wizzair w Gdańsku

RMF24

Wtorkowy lot Wizzair z Bergen w Norwegii do Warszawy Modlin zakończył się niespodziewanie w Gdańsku. Jak informuje reporter RMF FM, powodem zmiany trasy była usterka techniczna wykryta podczas lotu. Załoga poprosiła o zgodę na wcześniejsze lądowanie.

Usterka techniczna była przyczyną przekierowania samolotu linii Wizzair lecącego z Bergen w Norwegii do Warszawy.

Maszyna ostatecznie została przekierowana do Gdańska.

Jak informuje reporter RMF FM Igor Skrzypek o wcześniejsze lądowanie poprosiła załoga samolotu, po zauważeniu usterki.

Pierwotnie samolot miał lądować w Porcie Lotniczym Warszawa Modlin.

Na razie nie wiadomo, czy podróż zostanie kontynuowana tym samym samolotem, czy też linia lotnicza zdecyduje się na podstawienie innej maszyny.

Pasażerowie czekają na dalsze instrukcje od przewoźnika.