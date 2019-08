Awaryjne lądowanie samolotu transportowego na Lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Powodem był pożar silnika. Nie ma osób poszkodowanych.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 6. Maszyna, która lądowała awaryjnie to samolot cargo MD 11.

"Już trakcie kołowania w jednym z silników pojawił się ogień. Do akcji natychmiast przystąpiła Lotniskowa Straż Pożarna. Ogień bardzo szybko opanowano i ugaszono. W trakcie akcji nikt nie ucierpiał" - informuje biuro PR lotniska.

W związku z akcją służb loty zostały wstrzymane na ok. 30 minut. Opóźnienia mogą występować przez cały dzień.