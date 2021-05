Doszło do kolejnej awarii rządowych systemów informatycznych: przez kilkadziesiąt minut nie działał Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej - dowiedział się reporter RMF FM. Na Gorącą Linię RMF FM informację o problemach znów przesłali nam lekarze, którzy już dziś mieli problem związany z działaniem innego systemu odpowiedzialnego za wystawianie recept elektronicznych.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Nie zadziałały wszystkie systemy wymagające zalogowania do usług administracji publicznej. To oznaczało problemy z dostępem do systemu EWP, który odpowiada m.in. za zlecanie testów na koronawirusa i odczytywanie ich wyników.

Problemy mogły dotyczyć także systemu Gabinet, dostępu do Internetowego Konta Pacjenta i innych systemów, takich jak Empatia, ePUAP czy ZUS-owski system PUE.

Według Centralnego Ośrodka Informatyki, usterka już została usunięta i wszystkie usługi działają poprawnie.

To kolejna usterka systemów informatycznych opieki zdrowotnej. Wcześniej w niedzielę pisaliśmy o awarii systemu e-Recepta. W sobotę przez kilka godzin nie działał system wspomagający zarządzanie ratownictwem medycznym. Dyspozytorzy nie mieli dostępu do geolokalizacji załóg. Nie mogli również wystawiać elektronicznych zleceń i musieli przekazywać polecenia przez radiolinię.