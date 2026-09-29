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Awaria w mBanku. Problemy z aplikacją i serwisem internetowym

Opracowanie: , Publikacja: Dzisiaj, 29 września (12:50) Aktualizacja: Dzisiaj, 29 września (15:15)

Klienci zgłaszali problemy z dostępem do aplikacji i serwisu transakcyjnego mBanku. Finansowa instytucja potwierdziła awarię, ale zapewniała: „pieniądze na koncie są bezpieczne”. Po około 2,5 godzinach awarię udało się usunąć.

Awaria w mBanku. Problemy z aplikacją i serwisem internetowym
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Korzystający z usług mBanku skarżyli się na problemy z logowaniem do serwisu transakcyjnego i aplikacją. Kłopoty były też z wykonywaniem przelewów i podglądem historii rachunku. 

mBank zapewniał, że trwają prace nad usunięciem usterki. „Sytuacja wynika wyłącznie z powodów technicznych. Pieniądze na koncie są bezpieczne” - zaznaczono w komunikacie o godz. 11:57.

„Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość” - dodano. 

Awarię udało się usunąć w godzinach popołudniowych.

„Wszystkie usługi działają już prawidłowo. Problemy techniczne zostały usunięte. Możesz już bez przeszkód korzystać z serwisu transakcyjnego, aplikacji mobilnej i pozostałych usług mBanku” - poinformowano w komunikacie na Facebooku o godz. 14:37.

 

 


Źródło: RMF24
Tagi: awaria mbank
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