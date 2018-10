Klienci Santander Bank Polska, do niedawna BZ WBK, mają od rana spore problemy z dostępem do swoich pieniędzy. Na Gorącą Linię RMF FM dostaliśmy sygnał, że nie można m.in. korzystać z bankomatów. Problem jest także z kartami. Chodzi o trzeci największy bank w Polsce!

Problemy z płatnościami kartą oraz wypłatami z bankomatu mają także klienci Deutsche Bank Polska, przejmowanego właśnie przez grupę Santander. Na maila fakty@rmf.fm napisał do nas pan Bartłomiej: Bank odrzuca transakcje kartą płatniczą oraz wypłaty z bankomatu. Na infolinię banku nie można się dodzwonić.

Santander Bank Polska na swoim profilu na Facebooku potwierdził, że są problemy z wypłatą pieniędzy z bankomatu. Służby prasowe banku ostrzegają także, że z powodu awarii w bankomatach może być także źle wyświetlany naszego konta.



Trwają prace nad usunięciem awarii. Kiedy to nastąpi - nie wiadomo.



Szanowni Państwo,

Informujemy, że obecnie nie można korzystać z naszych bankomatów. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem niedogodności.

Bezpłatne wypłaty są możliwe BLIKiem w bankomatach innych banków. Salda rachunków mogą być nieaktualne, prosimy o wzięcie tego faktu pod uwagę, planując wydatki. Przepraszamy za utrudnienia. O postępie prac będziemy informować na bieżąco.

Jeżeli któryś z klientów Santander Bank Polska potrzebuje gotówki, to musi iść do bankomatu innej sieci i wypłacić pieniądze bez karty, korzystając z tak zwanego kodu Blik. Jeżeli ktoś nie korzysta z tej technologii, może pójść do oddziału Santandera.