Awaria systemu w sklepach Żabka. Błąd przy naliczaniu rabatów w całej sieci

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W niedzielę w sklepach sieci Żabka doszło do błędu technicznego, który wpłynął na nieprawidłowe naliczanie rabatów promocyjnych podczas części transakcji. Jak poinformowała spółka, usterkę udało się już usunąć w blisko 90 proc. placówek, a prace nad pełnym przywróceniem sprawności systemu w pozostałych lokalizacjach wciąż trwają.

W oświadczeniu przekazanym PAP Żabka poinformowała, że w niedzielę odnotowano usterkę techniczną w mechanizmie promocyjnym. Problem dotyczył sposobu, w jaki system naliczał rabaty przy części realizowanych zakupów. Jak zapewniono, niezwłocznie po zidentyfikowaniu nieprawidłowości podjęto działania naprawcze, a zespoły techniczne rozpoczęły prace nad usunięciem awarii.

Z aktualnych danych przekazanych przez firmę wynika, że błąd został wyeliminowany w blisko 90 proc. sklepów. W pozostałych placówkach prace serwisowe są kontynuowane.

Spółka zaznaczyła, że pozostaje w stałym kontakcie z franczyzobiorcami, na bieżąco przekazując im aktualne informacje na temat sytuacji. Dodała również, że trwa analiza skali wpływu tego zdarzenia na bieżącą działalność sklepów.

Żabka zapowiedziała, że po zakończeniu prac technicznych przeprowadzona zostanie szczegółowa analiza przyczyn incydentu. Na jej podstawie wdrożone mają zostać rozwiązania mające na celu ograniczenie ryzyka powtórzenia się analogicznej sytuacji w przyszłości.