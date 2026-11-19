RMF24

PKP PLK i PKP Intercity poinformowały o awarii systemu sterowania ruchem na odcinku Szeligi – Strzałki Centralnej Magistrali Kolejowej. Składy kursują po jednym torze, a opóźnienia mogą przekraczać godzinę. Służby techniczne pracują nad usunięciem usterki.

W czwartek PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Intercity poinformowały o poważnej awarii urządzeń sterowania ruchem na odcinku Szeligi – Strzałki, na linii kolejowej nr 4, czyli Centralnej Magistrali Kolejowej. To kluczowy szlak łączący Grodzisk Mazowiecki z Zawierciem, wykorzystywany przez pociągi dalekobieżne.

Pociągi z dużymi opóźnieniami

W wyniku awarii ruch pociągów odbywa się tylko jednym torem. Jak informuje zarządca infrastruktury, opóźnienia mogą sięgać nawet 60 minut. Część połączeń została skierowana na trasy alternatywne, co dodatkowo wydłuża czas podróży. PKP Intercity ostrzega, że niektóre pociągi mogą zostać odwołane lub pojadą trasami okrężnymi.

Apel do pasażerów: śledźcie komunikaty

Przewoźnik apeluje do podróżnych o szczególną uwagę i śledzenie komunikatów głosowych na stacjach oraz informacji publikowanych w Portalu Pasażera i na stronach internetowych przewoźników. Sytuacja jest dynamiczna, a rozkład jazdy może ulegać zmianom nawet w ostatniej chwili.