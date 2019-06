Awaria bankowości internetowej Alior Banku. Klienci nie mają dostępu do swoich kont, nie mogą także korzystać z aplikacji mobilnej.

Alior Bank / Marcin Kaliński / PAP

O awarii alarmują nas słuchacze na Gorącą Linię RMF FM. Klienci nie mogą wykonywać przelewów za pośrednictwem bankowości internetowej. Nie mają też dostępu do konta przez aplikację mobilną.

Po wprowadzeniu danych do zalogowania wyświetla się następujący komunikat:

Problemy z logowaniem się do systemu Alior Banku / Zrzut ekranu / RMF FM



Na profilu facebookowym wielu użytkowników skarży się, że nie jest w stanie wykonywać żadnych operacji. "Środek dnia, muszę wykonać ważny przelew i znów nie mogę się zalogować to są jakieś kpiny" - pisze na Facebooku pani Aleksandra. Problem dotyczy też firmowych kont. Wiele zakładów pracy 10 dnia każdego miesiąca wysyła wypłaty do pracowników. "Jak mam wytłumaczyć pracownikom, że ich przelewy nie wyszły bo bank jest niepoważny? Zero oficjalnego komunikatu" - czytamy.

Bank twierdzi, że próbuje jak najszybciej usunąć usterkę.