Awantura przed Trybunałem Konstytucyjnym. Święczkowski żąda wpuszczenia do budynku

RMF24

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W czwartek przed południem przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego pojawił się Bogdan Święczkowski. Towarzyszyli mu sędziowie Bartłomiej Sochański, Stanisław Piotrowicz oraz Jarosław Wyrembak. Cała grupa zaapelowała do pilnujących budynku policjantów o otwarcie bramy i umożliwienie wejścia do środka.

Święczkowski przekazał funkcjonariuszom postanowienie Sądu Najwyższego, które – jak podkreślał – przywraca go do pełnienia obowiązków prezesa TK.

W imieniu swoim oraz obecnych tutaj sędziów domagam się otwarcia furtki i umożliwienia wejścia legalnemu prezesowi oraz wiceprezesowi oraz dwóm sędziom na teren Trybunału Konstytucyjnego oraz do budynku TK – apelował Święczkowski.

Decyzja Sądu Najwyższego i jej konsekwencje

Wtorkowe postanowienie Sądu Najwyższego uchyliło zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, które zostało ogłoszone pod koniec października przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, obecnie kierującą Trybunałem. Tym samym SN przywrócił obu sędziów do pełnienia funkcji, co stało się podstawą do ich żądań wobec policji i administracji TK.

Postanowienie SN jest prawomocne i wymaga natychmiastowego wykonania – oświadczył Święczkowski, dodając, że jeśli dowódca policjantów nie odbierze postanowienia, „dopuści się przestępstwa”.

Zapowiedź dalszych działań

Sytuacja pod TK nie została rozstrzygnięta. Policjanci nie wpuścili sędziów do budynku, mimo przedstawienia im postanowienia Sądu Najwyższego. Święczkowski zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podejmie kolejne próby wejścia do Trybunału.

Uchwała Sądu Najwyższego zostanie w czwartek przesłana do wszystkich najważniejszych osób w państwie oraz do Komendanta Stołecznego Policji i Komendanta Głównego Policji z żądaniem natychmiastowego wykonania tej uchwały poprzez udzielenie asysty w wejściu do Trybunału Konstytucyjnego – poinformował.

Na działania Święczkowskiego i decyzję Sądu Najwyższego zareagowała sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która obecnie kieruje Trybunałem. W wydanym oświadczeniu podkreśliła, że „ewentualne orzeczenia Sądu Najwyższego nie mają wpływu na dalszą skuteczność zawieszenia w czynnościach Święczkowskiego i Sochańskiego”. Dodała, że jedynie sąd dyscyplinarny TK może kontrolować zarządzenia dotyczące przerw w pracy sędziów Trybunału.