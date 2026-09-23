Awantura przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. Rusza śledztwo przeciw Macierewiczowi

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował o wszczęciu śledztwa przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Były minister obrony narodowej i poseł Prawa i Sprawiedliwości miał, według prokuratury, przekroczyć swoje uprawnienia podczas interwencji poselskiej przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. Zawiadomienie w tej sprawie złożył szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marcin Kierwiński.
Kulisy sporu o Akademię
Sprawa ma związek z decyzją ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który około dwa tygodnie temu odwołał rektora-komendanta Akademii, dr. Michała Sopińskiego. Decyzja ta wywołała falę protestów przed siedzibą uczelni, w których uczestniczyli również politycy PiS. W budynku przez pewien czas przebywała posłanka PiS Maria Kurowska, która odmawiała jego opuszczenia.
Do kulminacji wydarzeń doszło 13 września, kiedy kilku posłów PiS, w tym Antoni Macierewicz, próbowało dostać się do zabezpieczanego przez policję budynku Akademii. Macierewicz, powołując się na interwencję poselską, domagał się wpuszczenia do środka. Na nagraniach z tego zdarzenia widać, jak poseł konfrontuje się z policjantami, pokazując legitymację i żądając umożliwienia wejścia. W pewnym momencie dotknął munduru jednego z funkcjonariuszy, by odczytać jego nazwisko, a następnie zagroził skierowaniem sprawy do sądu.
Reakcja i zarzuty
Szef MSWiA Marcin Kierwiński nazwał zachowanie Macierewicza „skandalicznym” i poinformował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury. Według prokuratury, Macierewicz miał grozić funkcjonariuszom wszczęciem postępowań karnych, aby zmusić ich do wpuszczenia go do budynku.
Prokuratura podkreśla, że celem wejścia posła było dostarczenie żywności, napojów i leków przebywającej w środku posłance, co nie mieści się w zakresie interwencji poselskiej.
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości pod lupą
Po odwołaniu Sopińskiego obowiązki rektora przejął prof. dr hab. Sławomir Cudak. Ministerstwo podkreśla, że jest on uprawniony do kierowania uczelnią. Tymczasem szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ocenił, że działania rządu to „kolejna próba bezprawnego wpływania na niezależność instytucji”.
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, powołana w 2018 roku, kształci funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz innych służb i osoby cywilne.