Awantura przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. Rusza śledztwo przeciw Macierewiczowi

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Warszawska prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez posła PiS Antoniego Macierewicza. Chodzi o jego interwencję przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, do której doszło po odwołaniu rektora tej uczelni. Zawiadomienie w tej sprawie złożył szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował o wszczęciu śledztwa przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Były minister obrony narodowej i poseł Prawa i Sprawiedliwości miał, według prokuratury, przekroczyć swoje uprawnienia podczas interwencji poselskiej przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. Zawiadomienie w tej sprawie złożył szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marcin Kierwiński.

Kulisy sporu o Akademię

Sprawa ma związek z decyzją ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który około dwa tygodnie temu odwołał rektora-komendanta Akademii, dr. Michała Sopińskiego. Decyzja ta wywołała falę protestów przed siedzibą uczelni, w których uczestniczyli również politycy PiS. W budynku przez pewien czas przebywała posłanka PiS Maria Kurowska, która odmawiała jego opuszczenia.

Maria Kurowska opuściła Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. „Kontynuuję głodówkę” Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Maria Kurowska opuściła budynek Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, w którym przebywała w związku z bezprawnym – w ocenie PiS – odwołaniem rektora uczelni dr. Michała Sopińskiego. Kurowska poinformowano, że w budynku…

Do kulminacji wydarzeń doszło 13 września, kiedy kilku posłów PiS, w tym Antoni Macierewicz, próbowało dostać się do zabezpieczanego przez policję budynku Akademii. Macierewicz, powołując się na interwencję poselską, domagał się wpuszczenia do środka. Na nagraniach z tego zdarzenia widać, jak poseł konfrontuje się z policjantami, pokazując legitymację i żądając umożliwienia wejścia. W pewnym momencie dotknął munduru jednego z funkcjonariuszy, by odczytać jego nazwisko, a następnie zagroził skierowaniem sprawy do sądu.

Reakcja i zarzuty

Szef MSWiA Marcin Kierwiński nazwał zachowanie Macierewicza „skandalicznym” i poinformował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury. Według prokuratury, Macierewicz miał grozić funkcjonariuszom wszczęciem postępowań karnych, aby zmusić ich do wpuszczenia go do budynku.

Prokuratura podkreśla, że celem wejścia posła było dostarczenie żywności, napojów i leków przebywającej w środku posłance, co nie mieści się w zakresie interwencji poselskiej.

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości pod lupą

Po odwołaniu Sopińskiego obowiązki rektora przejął prof. dr hab. Sławomir Cudak. Ministerstwo podkreśla, że jest on uprawniony do kierowania uczelnią. Tymczasem szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ocenił, że działania rządu to „kolejna próba bezprawnego wpływania na niezależność instytucji”.

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, powołana w 2018 roku, kształci funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz innych służb i osoby cywilne.