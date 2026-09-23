RMF24

Nietypowy autobus elektryczny, który wygląda jak tramwaj, wozi pasażerów - w ramach testów - ulicami Warszawy. Pojazd wyprodukowany przez hiszpańską firmę ma zaokrąglony przód i duże okna. Jak przekonał się reporter RMF FM, autobus przyciąga uwagę w centrum stolicy.

Autobus, który wygląda jak tramwaj, na ulicach Warszawy (fot. Warszawski Transport Publiczny)

Autobus, który wygląda jak tramwaj, na ulicach Warszawy (fot. Warszawski Transport Publiczny) / materiały prasowe

Jest dosyć futurystyczny, wygląda na pierwszy rzut oka jak tramwaj. Jest jednolita bryła, jest w środku sterylny. Jest niby futurystyczny, ale też trochę retro, kojarzy mi się z dawnymi komputerami z lat dwutysięcznych. Najbardziej podobają mi się szerokie okna, widać wszystko, od chodnika po szczyty wieżowców dookoła. Nie chce się patrzeć w ekran telefonu, tylko przez okno, żeby zobaczyć nowe, ciekawe miejsca, nowe sklepy, nowe restauracje - opisują w rozmowie z dziennikarzem RMF FM pasażerowie.

Hiszpański model Irizar ie tram testowany w Warszawie ma ok. 12,16 m długości, 2,55 m szerokości i wysokość rzędu 3,3 m. Ma troje drzwi, jest niskopodłogowy i przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Wyposażony jest w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej oraz gniazda USB, dzięki którym można ładować urządzenia mobilne w trakcie drogi.

Autobus może pomieścić 73 pasażerów, w tym 21 na miejscach siedzących. Wcześniej był testowany m.in. w Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Kraśniku.

Testy tego wyjazdu potrwają do końca września. Autobusem podróżują między innymi pasażerowie linii 106.