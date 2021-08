Jego korzenie odnajdziemy na torach Formuły 1 i na odcinkach specjalnych Rajdowych Mistrzostw Świata. Mimo że jest niewielkie, to ma potężny silnik, równie wielkie serce do sportowej jazdy i uwielbia zakręty. Nazywa się MINI Hatch John Cooper Works. W swojej najnowszej odsłonie jest w życiowej formie i tylko czeka, żeby Ci ją zademonstrować.

/ Materiały prasowe

Jest rok 1957. Na starcie Gran Prix F1 Monaco pojawia się nietypowy bolid z numerem 14. Ma silnik umieszczony z tyłu, co w tym okresie jest niespotykanym rozwiązaniem w F1. Na bolidzie można dojrzeć napis "Cooper". I chociaż w wyścigu zajmuje dopiero szóstą pozycję, to jest jaskółką wielkiej rewolucji w F1. Już rok później bolidy Coopera, dzięki unikatowej architekturze z silnikiem z tyłu, zaczynają dominować na torach wyścigowych, pokonując takich gigantów jak Ferrari czy Porsche. Przez kolejne dziewięć lat zespół Coopera zdobywa 16 tytułów Gran Prix F1.

Niemal w tym samym czasie na odcinkach specjalnych rajdu Monte Carlo kibice przecierają oczy ze zdumienia, obserwując wyczyny klasycznego MINI. Przygotowana przez Johna Coopera rajdówka na bazie MINI zawstydza rywali i zwycięża Rajd Monte Carlo aż trzykrotnie.

Te wydarzenia to jedynie skrawek przepełnionej pasją i odwagą historii genialnego konstruktora Johna Coopera. Historii, która może nie jest tak znana i nośna, jak te stojące za powstaniem wielkich marek supersamochodów, ale z pewnością równie spektakularna.

MINI Hatch JCW - poznasz go po...

Przenosimy się do roku 2021. Przed nami stoi nowe MINI Hatch John Cooper Works. Klasyczny, trzydrzwiowy hatchback MINI w najbardziej sportowej i najmocniejszej odmianie kontynuuje bogatą, pełną motorsportowych sukcesów historię marki MINI i Johna Coopera.

Zanim jeszcze wskoczysz za kierownicę, MINI Hatch sygnowane logiem John Cooper Works daje Ci do zrozumienia, że do szybkiej jazdy i sportowych emocji podchodzi na poważnie. Wystarczy spojrzeć na wyrazisty dyfuzor z centralnie umieszczonymi podwójnymi końcówkami układu wydechowego ze stali nierdzewnej, duży spoiler dachowy czy masywne, lakierowane na czerwono zaciski układu hamulcowego Brembo prześwitujące zza 17- lub 18-calowych felg o unikatowym dla JCW wzorze.

Równie wydatne symbole mocy drzemiącej w MINI Hatch JCW dostrzeżesz z przodu w postaci powiększonych wlotów powietrza. Jasno pokazują, że za agresywnie stylizowaną osłoną chłodnicy ukryto potężny silnik, który przy wytężonej pracy potrzebuje mnóstwa tlenu.

To dwulitrowa jednostka benzynowa TwinPower Turbo o mocy aż 231 KM. Zapewnia osiągi godne emblematu John Cooper Works, bo pierwsze 100 km/h przekraczasz w nieco ponad sześć sekund. Taki wynik zapewnia MINI miejsce w ścisłej czołówce najszybszych kompaktowych hatchbacków. W dodatku MINI Hatch JCW nadal daje Ci wybór, czy te osiągi chcesz kontrolować za pomocą lewarka klasycznej manualnej, czy łopatkami sportowej automatycznej skrzyni biegów.

/ Materiały prasowe

Z Monte Carlo przez Nurburgring

Emocje płynące z rozpędzania nowego MINI Hatch JCW w towarzystwie głębokiego, basowego pomruku wydechów to zaledwie przedsmak pełnego doświadczenia John Cooper Works. Owszem, osiągi na prostej są ważne, ale dla Johna Coopera zawsze ważniejsze były osiągi w zakrętach. MINI Hatch JCW pozostaje wierne tej filozofii.

Nowe MINI Hatch John Cooper Works to samochód, który uwielbia kręte drogi. Krótki rozstaw osi, niska masa i koła wysunięte maksymalnie na krawędzie nadwozia - to fundamenty, które w latach 60. pozwoliły rajdowemu MINI zwyciężać w Rajdzie Monte Carlo. Dzisiaj te fundamenty pozostają niezmienione i sprawiają, że nowe MINI Hatch JCW oferuje wrażenia z jazdy, jakich nie poczujesz w żadnym innym samochodzie.

Układ jezdny czerpie garściami z bogatego motorsportowego doświadczenia MINI, a dostrajany był na najtrudniejszym torze wyścigowym świata - Nurburgringu. Skoro zdał egzamin tam, to możesz być pewien, że pokaże sportową klasę na każdej drodze i na każdym torze.

I kiedy zajmiesz już miejsce w mocno profilowanych, kubełkowych fotelach ze zintegrowanymi zagłówkami, chwycisz w dłonie mięsisty wieniec sportowej, trójramiennej kierownicy i włączysz tryb sport, to już w pierwszym zakręcie zrozumiesz, co oznacza gokartowa frajda z jazdy. MINI Hatch JCW zaskoczy Cię tym jak szybko, bezpośrednio i precyzyjnie reaguje na ruchy kierownicą. Rzuca się w zakręty z werwą i zwinnością Jack Russel Teriera goniącego za piłeczką. I wcale nie potrzebujesz toru wyścigowego, żeby to poczuć. Wystarczy kręta pusta droga, aby cieszyć się gokartową frajdą z jazdy podkręconą przez John Cooper Works.

/ Materiały prasowe

Chwila oddechu?

Oczywiście nie zawsze jest czas na zabawę. Kiedy chcesz komfortowo dojechać do pracy albo po prostu zrelaksować się za kierownicą, sportowy temperament MINI Hatch JCW możesz nieco ostudzić, wybierając spokojniejsze tryby jazdy. Podczas jazdy na co dzień docenisz udoskonalone, dostępne na życzenie zawieszenie ze zmienną siłą tłumienia, jeszcze bardziej rozbudowane systemy asystujące czy nowocześniejsze multimedia współpracujące z Twoim smartfonem.

Jednak niezależnie od trybu jazdy, jaki wybierzesz magia John Cooper Works w nowym MINI Hatch JCW sprawia, że prowadzenie tego wyjątkowego hatchbacka dostarcza wielkich emocji - doskonale łączy bogate motorsportowe tradycje MINI z nowoczesną frajdą z jazdy.