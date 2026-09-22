Aukcje samochodów po pijanych kierowcach. Co jest w ofercie?

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Urzędy skarbowe coraz częściej wystawiają na internetowe licytacje samochody przejęte od dłużników oraz kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu. Ceny wywoławcze zaczynają się już od około 400 zł, a udział w aukcji jest możliwy dla każdego, kto spełni określone warunki. Sprawdziliśmy, jak przebiega taki zakup i na co trzeba uważać.

Na internetowym portalu eLicytacje Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) regularnie pojawiają się ogłoszenia o sprzedaży samochodów. To pojazdy przejęte w wyniku postępowań egzekucyjnych, zajęte od dłużników lub skonfiskowane na mocy prawomocnych wyroków sądowych, m.in. za jazdę po alkoholu.

Do wylicytowania są nie tylko samochody osobowe, ale także ciężarowe, quady, motocykle oraz skutery.

Najnowsze oferty

Zakres cenowy licytowanych samochodów jest ogromny. Wśród najnowszych ofert znalazł się m.in. powypadkowy Saab – cena wywoławcza wynosi zaledwie 375 zł – jest to również najtańszy pojazd dostępny na stronie. Samochód nie ma kół, a nieuszkodzona jest tylko tylna jego część. Licytacja potrwa od 28 września do 5 października, a auto można obejrzeć w miejscowości Bielawa Górna (woj. dolnośląskie).

Do sprzedania jest też biały Renault Kangoo z 2011 roku. „Wgnieciony prawy bok, jeden kluczyk, brak dowodu rejestracyjnego” – czytamy w ogłoszeniu. Cena wywoławcza wynosi 3250 zł, a samochód można obejrzeć w Łowiczu w Łódzkiem. Podobnie jak w przypadku poprzedniej oferty, licytacja potrwa w dniach 28 września – 5 października.

Z droższych aut dostępne są np. Dacia Duster z 2010 roku lub pojazd marki Jeep. W pierwszym przypadku licytacja zaczyna się ok. kwoty 7350 zł, w drugim cena wynosi 19 350 zł. Oba samochody nie posiadają ważnych badań technicznych.

Z kolei jedną z najdroższych ofert jest Mercedes-Benz z 2014 roku. Cena wywoławcza zaczyna się od 96 525 zł. „Pojazd kompletny, zarejestrowany, użytkowany i zdolny do uruchomienia. Nadwozie pojazdu jest oklejone folią ochronną. Ogólny stan zewnętrzny pojazdu można określić jako eksploatacyjny, z licznymi drobnymi uszkodzeniami kosmetycznymi, charakterystycznymi dla pojazdu o wysokim przebiegu” – czytamy w ogłoszeniu. Samochód można obejrzeć w Zabrzu w woj. śląskim, a licytować można od 9 do 16 października.

Jak wygląda licytacja?

Aby wziąć udział w licytacji, należy zarejestrować się na portalu eLicytacje KAS i przejść proces uwierzytelnienia. W ogłoszeniu o sprzedaży widnieje przycisk „Dołącz do licytacji” lub – w przypadku sprzedaży z wolnej ręki – „Dołącz do sprzedaży”. Przed przystąpieniem do aukcji trzeba złożyć odpowiednie oświadczenia, m.in. dotyczące zakupu na własny rachunek oraz statusu majątkowego w małżeństwie.

W niektórych przypadkach wymagane jest wpłacenie wadium – zaliczki, którą należy uiścić najpóźniej dwa dni robocze przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, jeśli ogłoszenie tego wymaga, konieczne jest dostarczenie dokumentów, takich jak pełnomocnictwa czy inne uprawnienia, zwykle do pięciu dni przed startem sprzedaży.

Zasady składania ofert

Pierwsza oferta musi być równa co najmniej cenie wywoławczej. Każde kolejne podbicie to aktualna cena plus 1 proc. ceny wywołania, zaokrąglone w górę do pełnych złotych. Jeśli ktoś przebije ofertę na pięć minut przed końcem licytacji, czas trwania aukcji wydłuża się o kolejne pięć minut, maksymalnie do 72 godzin od planowanego zakończenia.

Kupując samochód z licytacji skarbowej, należy pamiętać, że pojazdy nie są objęte żadną gwarancją ani rękojmią. Zwykle są to auta wieloletnie, często z dużym przebiegiem i różnego rodzaju uszkodzeniami. Przed przystąpieniem do licytacji warto dokładnie zapoznać się z opisem technicznym pojazdu oraz dokumentacją zdjęciową.