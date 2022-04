Strażacy od wczoraj z powodu opadów śniegu i silnego wiatru interweniowali 1861 razy, najwięcej w województwie mazowieckim. Dziś strefa opadów śniegu nadal będzie utrzymywać się nad południowo-wschodnią częścią kraju. Jak powiedziała Ewa Łapińska, w nocy przestanie padać w Polsce centralnej i na Mazowszu. IMGW wydała ostrzeżenia pierwszego stopnia dla części województw.

Tak wczoraj wyglądała Warszawa / Paweł Supernak / PAP

Strażacy od wczoraj z powodu opadów śniegu i silnego wiatru interweniowali 1861 razy, najwięcej w województwie mazowieckim - rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski.

Tylko w piątek, pierwszego dnia kwietnia, strażacy wyjechali do 1031 zdarzeń związanych ze śniegiem i silnym wiatrem.

Najwięcej zdarzeń zanotowano w woj. mazowieckim - 500, w woj. lubelskim - 200 i w woj. świętokrzyskim - 150 - poinformował brygadier Kierzkowski.

W sobotę do godz. 8 straż pożarna interweniowała 830 razy. Znów najwięcej akcji prowadziła na Mazowszu - 400, w Lubelskiem - 250 i w Świętokrzyskiem - 100.

Rzecznik PSP wyjaśnił, że strażacy wyjeżdżali głównie do połamanych gałęzi i drzew przewróconych pod ciężarem śniegu.



Dziś znów śnieg

Dziś nad południową częścią Polski nadal utrzymywać się będzie strefa opadów śniegu, choć nie będą już tak intensywne jak wczoraj.

Sobota w południowej połowie kraju będzie z zachmurzeniem całkowitym. Na północy Polski sporo chmur, jednak z przebłyskami słońca.



Na południowej części Podlasia, południowym Mazowszu, południowym Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie prognozowane są opady śniegu, choć słabsze niż w piątek. Przelotne, słabe opady śniegu możliwe są także nad samym morzem - mówi Ewa Łapińska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego.

Jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, to tam, gdzie będzie padał śnieg, synoptycy spodziewają się, że wyniesie ona od minus jednego do plus jednego stopnia Celsjusza. Na Podhalu termometry wskażą maksymalnie minus 2 stopnie. Na północy i w północno-zachodniej części Polski można spodziewać się do 4-7 stopni. Wiatr będzie nadal porywisty, z kierunków północnych. Nad morzem i w górach może osiągać do 70 km/h - powiedziała Ewa Łapińska.

Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem i opadami śniegu dla województw południowo-wschodniej części kraju. Obowiązuje w woj. lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, śląskim oraz centralnej i południowej części Mazowsza oraz Podlasia. W niektórych regionach synoptycy prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie opadów mokrego śniegu i deszczu ze śniegiem, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1 st. C, a minimalna przy gruncie około -2 st. C.

Z kolei ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami śniegu dotyczy woj. małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, południowych części województwa opolskiego i dolnośląskiego, centralnej i południowej części województwa podlaskiego, mazowieckiego i łódzkiego oraz zachodniej części woj. podkarpackiego. Według synoptyków w tych regionach prognozowane są opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm, do 15 cm.

Alert pierwszego stopnia jest wydawany, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Śnieg także w nocy

W nocy strefa opadów śniegu będzie przemieszczała się na południe. W Polsce centralnej, na północy Mazowsza i w stolicy nie powinno już padać. Śnieg nadal będzie padał na Lubelszczyźnie, w Małopolsce, Górnym Śląsku, Podkarpaciu, w rejonie Kotliny Kłodzkiej i w województwie świętokrzyskim. Na Pomorzu spodziewane są słabe, przelotne opady śniegu, choć możliwe są także przejaśnienia. Temperatura minimalna od minus 2 stopni na południu do minus 6 na północy kraju. Lokalnie, zwłaszcza po opadach, drogi mogą być śliskie.