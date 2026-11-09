Atak w Krakowie: Sześć osób zatrzymanych przez CBZC, „mogli być naśladowcami”

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Sześć osób zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości po sobotniej tragedii w Krakowie. Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka, chodzi o osoby, których aktywność w internecie mogła stanowić potencjalne zagrożenie. „CBZC i policja są bardzo mocno wyczuleni na ewentualnych naśladowców takich działań” - podkreśliła.

Po tragedii w Krakowie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało sześć osób, których aktywność w sieci mogła stanowić potencjalne zagrożenie. To pięciu Polaków i jeden Ukrainiec, w wieku od 15 do 36 lat - poinformował w serwisie X rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Jacek Dobrzyński. Urzędnik dodał, że zatrzymani to autorzy wpisów, „z których wynikało, że zagrożone jest czyjeś życie, bądź zdrowie”.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka informowała wcześniej tego samego dnia, iż zatrzymania miały miejsce na terenie całego kraju, a aktywność tych osób mogła być potencjalnie zagrożeniem.

CBZC i policja są bardzo mocno wyczuleni po ataku w Krakowie na ewentualnych naśladowców takich działań - powiedziała.

Dodała, że treści, które były weryfikowane przez policję, odnosiły się do gloryfikacji ataku, jaki został przeprowadzony w Krakowie.

Te treści budzą niepokój. (...) Są to osoby, które w pewien sposób mogły być naśladowcami działań Michała O. - oceniła rzeczniczka MSWiA.

Cyberpolicjanci przekazali w swoich mediach społecznościowych, iż każdy z zatrzymanych przyznał się do publikowania nieprawdziwych wiadomości.

„Jednym z powodów takiego zachowania, było umieszczenie wpisu dla żartu" - podano, przypominając, że anonimowość w sieci jest tylko pozorna.

Atak na krakowskim Rynku

Przypomnijmy, że do ataku doszło w sobotę na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sprawca ataku, który zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem. W mieszkaniu rodziny napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała trzech członków jego najbliższej rodziny - rodziców i siostry.

Atak w Krakowie. Policja: Zamiast się schronić, wyciągnęli telefony komórkowe Wojewoda małopolski Jan Klęczar zaapelował w poniedziałek o powstrzymanie się od spekulacji i komentarzy, które mogłyby eskalować napięcie po sobotnim zamachu na Rynku Głównym. Podkreślił, że służby zareagowały błyskawicznie, a mieszkańcy, turyści i…

Prokuratur o Michale Oksińskim: Nie mam wiedzy, by leczył się psychiatrycznie

Prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej, na poniedziałkowej konferencji prasowej przekazał, że 8 listopada wszczęto śledztwo dotyczące wydarzeń z 7 listopada. Podkreślił, że mimo śmierci Michała Oksińskiego będzie ono kontynuowane.

Dysponujemy czterema telefonami zabezpieczonymi w samochodzie i przy Michale Oksińskim. Dysponujemy jego sprzętem elektronicznym z mieszkania i innymi rzeczami, które tam się znajdowały – przekazał.

Napastnik od marca tego roku posiadał pozwolenie na broń i nic nie wskazuje na to, by zmagał się z chorobą psychiczną. Prokurator pytany na konferencji prasowej o motywy sprawcy, mówił, że jest za wcześnie, by je podawać. Wspomniał jednak, że na ścianie w pokoju zabójcy wisiała flaga Gadsdena - wizerunek grzechotnika na żółtym tle. To historyczna flaga amerykańska, która ma różne znaczenia: wolnościowe, buntu przeciwko władzy, niekoniecznie negatywne konotacje.

Nie było na przykład oczywistej symboliki, którą kojarzymy z nurtem skrajnie prawicowym czy lewicowym - tłumaczył.

Nie mam wiedzy, żeby leczył się psychiatrycznie. Dostał kilka miesięcy temu pozwolenie na broń, wtedy to się bada - zaznaczył prokurator Nowak.