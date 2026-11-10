Atak w Krakowie: Strony o Breiviku w komputerze sprawcy, Żurek ujawnia nowe fakty

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Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał we wtorek, że w samochodzie sprawcy strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie znajdował się tłumik. Według jego informacji w komputerze zamachowca znaleziono także ślady odwiedzania stron dotyczących Andersa Breivika, norweskiego zamachowca. „Mogę już potwierdzić pewne informacje” - powiedział minister sprawiedliwości.

Żurek ujawnia: sprawca strzelaniny w Krakowie interesował się Andersem Breivikiem

Na wtorek zaplanowana została sekcja zwłok zamachowca, który zmarł w poniedziałek w krakowskim szpitalu. 24-letni Michał Oksiński w sobotę 7 listopada wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał we wtorek, że w komputerze zamachowca znaleziono ślady odwiedzania stron dotyczących Andersa Breivika.

Mogę już potwierdzić pewne informacje, dlatego że służby mają dostęp do komputera sprawcy. Rzeczywiście widać odwiedzanie stron, które dotyczyły Andersa Breivika, czyli prawicowego ekstremisty, który dopuścił się masakry dramatycznej na wyspie Utoya – powiedział Waldemar Żurek we wtorek w rozmowie w Radiu Kraków.

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Dodał, że śledczy zabezpieczyli również miejsce pracy sprawcy.

Tam też jest symbolika, która może wskazywać na ten wątek (prawicowego ekstremizmu). Więc ten prawicowy ekstremizm to jest jedno – wskazał.

Przyznał, że sprawca nie zostawił żadnego listu ani przesłania.

W samochodzie znaleziono tłumik

W mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim, w którym Michał Oksiński mieszkał z rodziną, znaleziono ciała jego rodziców i siostry. Sąsiedzi relacjonowali jednak, że nie słyszeli żadnych strzałów. Śledczy nie znaleźli też tłumika na miejscu zdarzenia.

Teraz minister sprawiedliwości, powołując się na najnowsze ustalenia śledczych, poinformował, że tłumik został znaleziony w samochodzie sprawcy - czarnym Subaru.

Bardzo wiele dowodów jest zgromadzonych, ale poddajemy je cały czas analizie, państwo będziecie na bieżąco informowani. Sprawca nie żyje i normalnie postępowanie wobec niego powinno się umorzyć. My i tak prowadzimy to postępowanie pod kątem szerszym, to znaczy: jakie miał kontakty, czy działał sam, czy coś go inspirowało bardziej, czy mniej. Musimy to poznać bardzo głęboko – zaznaczył minister.

Co znaleziono w pokoju Michała Oksińskiego?

Śledczy pracowali w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim od sobotniego wieczoru do późnego popołudnia w niedzielę.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prokurator Przemysław Nowak powiedział, że na jednej ze ścian wisiała flaga Gadsdena - to historyczna flaga amerykańska z XVIII w., przedstawiająca grzechotnika na żółtym tle. Jak mówił, ma ona różne znaczenia, jak np. buntu przeciwko władzy, ale nie zawsze negatywne konotacje.

Ta flaga (…) nie łączy się z jakimś ekstremizmem w sposób powszechny, jest używana do różnych celów - podkreślił. Zauważył, że wizerunek takiego węża znajduje się m.in. na jednej z płyt zespołów Metallica. Nie było oczywistej symboliki, którą powszechnie kojarzymy z jakimś nurtem - skrajnie prawicowym czy skrajnie lewicowym – zaznaczył rzecznik PK.

Prokurator Nowak przekazał również, że „w samochodzie i przy Michale Oksińskim ujawniono łącznie cztery sztuki broni. W tym dwa karabiny AR-15, dwa pistolety” i około pół tysiąca sztuk amunicji.

Dysponujemy czterema telefonami zabezpieczonymi w samochodzie i przy Michale Oksińskim. Dysponujemy jego sprzętem elektronicznym z mieszkania i innymi rzeczami, które tam się znajdowały – podkreślił. Pozwolenie na broń Oksiński miał od marca 2026 roku - jak powiedział rzecznik PK, zamachowiec miał uczyć się wyłącznie strzelania statycznego.

Nie mam wiedzy, żeby Michał Oksiński leczył się psychiatrycznie - zaznaczył.