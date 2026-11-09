Atak w Krakowie: Pięć osób zatrzymanych przez CBZC, „mogli być naśladowcami”

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Pięć osób zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości po sobotniej tragedii w Krakowie. Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka, chodzi o osoby, których aktywność w internecie mogła stanowić potencjalne zagrożenie. „CBZC i policja są bardzo mocno wyczuleni na ewentualnych naśladowców takich działań” - podkreśliła.

Po tragedii w Krakowie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało pięć osób, których aktywność w sieci mogła stanowić potencjalne zagrożenie - poinformowała w poniedziałek rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Zatrzymania miały miejsce na terenie całego kraju, a aktywność tych osób mogła być potencjalnie zagrożeniem.

CBZC i policja są bardzo mocno wyczuleni po ataku w Krakowie na ewentualnych naśladowców takich działań - powiedziała.

Dodała, że treści, które były weryfikowane przez policję, odnosiły się do gloryfikacji ataku, jaki został przeprowadzony w Krakowie.

Te treści budzą niepokój. (...) Są to osoby, które w pewien sposób mogły być naśladowcami działań Michała O. - oceniła rzeczniczka MSWiA.

Przypomnijmy, że do ataku doszło w sobotę na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sprawca ataku, który zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem. W mieszkaniu rodziny napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała trzech członków jego najbliższej rodziny - rodziców i siostry.

Atak w Krakowie. Policja: Zamiast się schronić, wyciągnęli telefony komórkowe Wojewoda małopolski Jan Klęczar zaapelował w poniedziałek o powstrzymanie się od spekulacji i komentarzy, które mogłyby eskalować napięcie po sobotnim zamachu na Rynku Głównym. Podkreślił, że służby zareagowały błyskawicznie, a mieszkańcy, turyści i…

Prokuratur o Michale Oksińskim: Nie mam wiedzy, by leczył się psychiatrycznie

Prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej, na poniedziałkowej konferencji prasowej przekazał, że 8 listopada wszczęto śledztwo dotyczące wydarzeń z 7 listopada. Podkreślił, że mimo śmierci Michała Oksińskiego będzie ono kontynuowane.

Dysponujemy czterema telefonami zabezpieczonymi w samochodzie i przy Michale Oksińskim. Dysponujemy jego sprzętem elektronicznym z mieszkania i innymi rzeczami, które tam się znajdowały – przekazał.

Napastnik od marca tego roku posiadał pozwolenie na broń i nic nie wskazuje na to, by zmagał się z chorobą psychiczną. Prokurator pytany na konferencji prasowej o motywy sprawcy, mówił, że jest za wcześnie, by je podawać. Wspomniał jednak, że na ścianie w pokoju zabójcy wisiała flaga Gadsdena - wizerunek grzechotnika na żółtym tle. To historyczna flaga amerykańska, która ma różne znaczenia: wolnościowe, buntu przeciwko władzy, niekoniecznie negatywne konotacje.

Nie było na przykład oczywistej symboliki, którą kojarzymy z nurtem skrajnie prawicowym czy lewicowym - tłumaczył.

Nie mam wiedzy, żeby leczył się psychiatrycznie. Dostał kilka miesięcy temu pozwolenie na broń, wtedy to się bada - zaznaczył prokurator Nowak.