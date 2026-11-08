Atak w Krakowie był zaplanowany? „Działał z premedytacją”

RMF24

Sprawca ataku w Krakowie działał według wcześniej przygotowanego planu? Taką ocenę przedstawił w Radiu RMF24 nadkomisarz Dariusz Loranty, były negocjator policyjny i były funkcjonariusz zajmujący się zwalczaniem przestępczości kryminalnej. Ekspert odniósł się także do zachowania napastnika podczas interwencji policji i ocenił przygotowanie funkcjonariuszy do podobnych sytuacji.

Dariusz Loranty o ataku w Krakowie: To było działanie zaplanowane

Czy atak w Krakowie był impulsywnym działaniem, czy też sprawca przygotowywał się do niego przez dłuższy czas? Zdaniem nadkomisarza Dariusza Lorantego wiele wskazuje na drugi scenariusz. Były negocjator policyjny zwrócił uwagę, że o premedytacji można mówić wówczas, gdy przestępstwo poprzedzają planowanie i przygotowanie, a samo działanie składa się z kilku etapów.

Przestępstwo z premedytacją to jest przestępstwo, które polega na planowaniu i, uwaga, przygotowaniu. Ma wieloetapowość w swoich działaniach. I tutaj należy zakładać bezwzględnie, że sprawca taki plan posiadał, czyli wszedł w posiadanie broni, (wyeliminował) przeszkody, czyli rodzinę, i wybrał Kraków jako duże miasto. Niewątpliwie jest to działanie zaplanowane – powiedział Loranty w Radiu RMF24.

Dariusz Loranty podkreślił, że rodzina napastnika nie miała wcześniej problemów z prawem.

Ojciec (Michała O.) był elektrykiem. Pochodził z Waśniowa, miejscowości niedaleko Ostrowca. To był normalny człowiek. Ani on, ani jego rodzina nie mieli problemów prawnych. Siostra studiowała w Krakowie – mówił były negocjator.

Podkreślał, że „nikt nie znał Michała O., nie kojarzył go nawet ksiądz z parafii”.

Były żołnierz wśród policjantów

W rozmowie poruszono również kwestię udziału w policyjnej interwencji funkcjonariusza, który wcześniej był żołnierzem. Loranty zwrócił uwagę na zachowanie policjanta, który mimo postrzału w prawe ramię kontynuował działania wobec napastnika. W jego ocenie znaczenie miały zarówno przygotowanie funkcjonariusza, jak i odpowiednie wyposażenie.

Policjant, mimo postrzału w prawe ramię, kontynuował strzelanie. Wiedział, że sprawca nadal stanowi zagrożenie, dlatego oddawał kolejne strzały. Nawet jeśli pocisk nie przebije kamizelki kuloodpornej, energia uderzenia może spowodować poważne obrażenia. Może dojść do osłabienia organizmu, problemów z oddychaniem, a nawet pęknięcia żeber. Policjant sam założył sobie opatrunek – lewą ręką zabezpieczył ranne prawe ramię. To pokazuje również, jak ważne jest odpowiednie wyposażenie funkcjonariuszy – powiedział ekspert.

Czy napastnik chciał zginąć podczas policyjnej interwencji?

W rozmowie pojawiło się również pytanie o motywację sprawcy i jego zachowanie podczas konfrontacji z policją. Czy kontynuowanie strzelania mogło oznaczać, że nie zależało mu na przeżyciu?

Dariusz Loranty nie zgodził się z jednoznaczną interpretacją, że napastnik chciał doprowadzić do własnej śmierci z rąk funkcjonariuszy. Zwrócił uwagę na przebieg samej interwencji.