Atak Rosji przy polskiej granicy. Sybiha: Rosyjscy barbarzyńcy stoją u waszych bram, drodzy partnerzy

RMF24

„Barbarzyńskie ataki Rosji na granicy Ukraina-Polska, Dorohusk-Jagodzin, to nie tylko kontynuacja jej napaści na nasze granice państwowe. To terroryzm Putina, który 'puka' bezpośrednio do drzwi UE i NATO. Rosyjscy barbarzyńcy stoją u waszych bram, drodzy partnerzy” - napisał na platformie X minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha. Dziś rano ok 800 metrów od tego przejścia granicznego, po stronie ukraińskiej, dron uderzył w ciężarówkę.

Rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki poinformował, że w odległości ok. 800 metrów od przejścia w Jagodzinie dron uderzył w ciężarówkę, która została zniszczona. Chodzi o przejście Dorohusk-Jagodzin w województwie lubelskim.

Do ataku odniósł się szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha.

Barbarzyńskie ataki Rosji na granicy Ukraina-Polska w Jagodzinie to nie tylko kontynuacja jej napaści na nasze granice państwowe. To terroryzm Putina, który „puka” bezpośrednio do drzwi UE i NATO. Rosyjscy barbarzyńcy stoją u waszych bram, drodzy partnerzy. Działajcie teraz: rzućcie pełną siłę swoich sankcji na agresywny reżim Putina. Sprawcie, by Moskwa poczuła konsekwencje swojego terroru. Nie półśrodki, lecz bezkompromisowe, potężne kroki. Pełne embargo handlowe. Pełne zakazy wjazdu. Pełne sankcje na kompleks wojskowo-przemysłowy - napisał.

Dodał, że „Putin musi zrozumieć, że jego barbarzyństwo spotka się z zdecydowaną odpowiedzią, która podniesie koszty wojny dla niego do nieakceptowalnego poziomu. To jedyny sposób, by go powstrzymać”.

Więcej informacji wkrótce.